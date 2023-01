Elezioni provinciali, Crosetto (FdI): “Intesa vergognosa tra Pd e il duo Toti e Vaccarezza nel nome della sanità”

Albenga. “Come recuperare il terreno perduto dopo la debacle sulla sanità? Toti-Vaccarezza strizzano l’occhio al Pd di Albenga dando vita all’accordo più vergognoso della storia politica del Ponente”. L’attacco arriva da Roberto Crosetto, presidente del circolo ingauno di Fratelli d’Italia.

“Con questo accordo – sottolinea con forza Crosetto – è stata messa in atto la più grande truffa politica in barba ai cittadini di Albenga. Abbiamo assistito infatti ad un becero gioco di poltrone e potere”. Per Crosetto “questa è la politica di oggi: il nemico numero uno Toti-Vaccarezza che alle politiche è riuscito a prendere 55 voti per la vicenda dell’ospedale e pronto soccorso e che ha scatenato le ire di sindaco Riccardo Tomatis e degli assessori e consiglieri appassionati nel nome ‘Senza pronto soccorso si muore’, che ha mobilitato personalità di livello come il vescovo Guglielmo Borghetti e Gino Rapa dei Fieui di caruggi, ebbene, oggi il duo Toti-Vaccarezza è andato in braccio proprio al Pd di Albenga con il sindaco e i loro iscritti in testa che lo ha accolto con amore. Ma lo sappiamo bene: si tratta di un amore per le poltrone. PD di Albenga Toti e Vaccarezza andranno a votare compatti per il presidente della provincia Olivieri con i loro giochini di potere”.

“Onore a Giancarlo Canepa, candidato alla presidenza della Provincia che ha smascherato questa farsa”, aggiunge Crosetto.

“Ora ‘Cambiamo!’ è diventata ‘peggioriamo!’ e il PD (Poltrone e Divani) è sempre lo stesso, se ha perso più del 50% dei tesserati ci sarà un motivo”, conclude il presidente di FdI Albenga.