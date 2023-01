Elezioni provinciali, Arboscello e terzo polo: “Complimenti a Olivieri, ora basta polemiche”

Savona. È soddisfatto Roberto Arboscello, consigliere regionale del Partito Democratico, per la vittoria alle elezioni provinciali di Pierangelo Olivieri, riconfermato presidente: “Il profilo moderato di Olivieri è la garanzia di un confronto dialettico che si dovrà instaurare sui tanti e importanti temi amministrativi di competenza provinciale a partire dai rifiuti, i trasporti e la viabilità locale”, dichiara augurando al sindaco di Calizzano in bocca al lupo e buon lavoro.

E sull’appoggio che il Pd, insieme a Cambiamo, ha dato a Olivieri, Arboscello ammette: “Avremmo gradito l’elezione di un sindaco di centrosinistra, ma serviva un gesto di generosità e delle condizioni politiche che evidentemente non si sono manifestate. Nel contesto dato, il Partito Democratico si è dimostrato serio, deciso e capace di ascoltare il territorio, che per la larga maggioranza degli amministratori chiedeva la riconferma di Olivieri. Ora basta polemiche e al lavoro, per dare ai savonesi i servizi che meritano”.

Soddisfazione anche per il Terzo polo: “Accogliamo con piacere il risultato delle elezioni per la presidenza della Provincia di Savona – affermano Marco Calcagno , coordinatore provinciale di Italia Viva Savona, e Massimiliano Carpano, segretario provinciale di Azione Savona -. La rielezione del sindaco Pierangelo Olivieri, con una nuova maggioranza a supporto, rappresenta, innanzitutto, il frutto di un percorso di confronto su temi e obiettivi che ha visto la Federazione Azione-Italia Viva tra i protagonisti. Ora tutti al lavoro con un nuovo passo per risolvere i tanti dossier che aspettano soluzioni necessarie a rendere migliore la vita delle cittadine e dei cittadini dei nostri territori”.

“Auspichiamo – concludono – che le naturali e legittime divisioni che sono emerse sulla scelta del candidato presidente, ora vengano meno e che tutte le amministrazioni comunali diano, in un rinnovato impegno di unità per il bene comune, il contributo necessario al cambiamento che tutte e tutti, seppur in diversi modi, abbiamo auspicato. Al presidente i nostri migliori auguri di buon lavoro”.