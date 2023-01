Elezioni provinciali, alle 16 affluenza al 40%

Savona. Alle 16 affluenza al 40,33%. E’ il dato aggiornato pubblicato sul sito della Provincia di Savona in merito alle elezioni del presidente.

I votanti sono divisi per Comuni e rispettive fasce di appartenenza secondo il numero della popolazione. Su 838 aventi diritto, 338 si sono recati alle urne. Di questi 25 su 33 nella fascia E (da 30mila a 100mila abitanti, solo il Comune di Savona), 71 119 per i Comuni della fascia D (da 10mila e fino a 30mila), 61 su 113 nella fascia C (da 5mila e fino a 10mila), 22 su 52 nei Comuni della fascia D (da 3mila fino a 5mila), 159 su 521 nella fascia E (sotto i 3mila abitanti). L’affluenza è mediamente più alta nei Comuni più grandi.

In aumento di 20 punti percentuali (raddoppiata) rispetto alla precedente rilevazione effettuata alle 12. Il prossimo aggiornamento seguirà alle 20 con la chiusura del seggio. Successivamente sarà effettuato lo spoglio.

La sfida per la presidenza della Provincia vede due candidati di centrodestra: l’uscente Pierangelo Olivieri (sostenuto da Cambiamo e Partito Democratico) e Giancarlo Canepa (appoggiato da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia). Il centrosinistra non ha presentato propri candidati, inizlamente aveva chiesto al sindaco di Savona Marco Russo che, però, non aveva accettato.

Le operazioni di voto hanno preso il via alle 8 di questa mattina e proseguiranno fino alle 20. Il seggio elettorale è articolato in due sezioni: quella centrale a Palazzo Nervi nella Sala Caduti di Nassirya, la sottosezione invece è nella sala consiliare del Palazzo Comunale di Carcare.