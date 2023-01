Ecco “Progettare Cultura per il Territorio”, il percorso di formazione per aspiranti operatori culturali

Savona. “Progettare Cultura per il Territorio. Un percorso di formazione attiva in Liguria” è una proposta Dialoghi d’Arte rivolta a neolaureati/e under 30 che vogliono intraprendere la professione di operatore/trice culturale in Liguria.

“Il progetto riveste un’importanza particolare per la nostra regione perché offre una concreta prospettiva di formazione e avviamento alla professione culturale ai giovani presenti in Liguria, a quelli che si sono allontanati per studiare altrove e intendono tornare, e infine a quelli che arrivano da altre regioni ma vogliono trasferirsi qui”, spiegano gli organizzatori

Il percorso coinvolge interessanti realtà del territorio e fra i maggiori esperti del settore presenti ad oggi in Italia: Alessandro Bollo (Fabbrica del Vapore, Milano), Federico Borreani (Bam Strategie culturali, Bologna), Gloria Bovio (Dialoghi d’Arte, Milano), Maria Chiara Ciaccheri (Dialoghi d’Arte/We Exhibit), Maria Elena Colombo (Museo Egizio, Torino), Giulia Grechi (Accademia delle Belle Arti di Napoli/roots§routes), Cristina Locatelli e Luca Melchionna (Machineria – storie che funzionano, Trento), Francesco Mannino (Officine Culturali, Catania), Simona Martini (Fondazione Fitzcarraldo, Torino), Nicole Moolhuijsen (University of Leicester/We Exhibit, Venezia), Silvio Salvo (Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino), Virginia Somadossi (Centrale Fies, Trento),

Sergio Manca (Arteco, Torino), Beatrice Zanelli (Arteco /Pinacoteca Agnelli, Torino).

Il progetto, ideato e realizzato da Gloria Bovio, Maria Chiara Ciaccheri e Serena Pastorino per Dialoghi d’Arte, è finanziato da Fondazione Compagnia di San Paolo di Torino.

La call per l’adesione dei partecipanti è appena uscita e rimarrà aperta fino al 20 febbraio. Le lezioni inizieranno il 3 marzo per concludersi entro il mese di giugno 2023 e si svolgeranno nei fine settimana (venerdì e sabato). Sono previste una serie di lezioni frontali e una fase di laboratorio.

La partecipazione alla formazione è interamente gratuita ed è rivolta a neolaureati/e under 30 con un background universitario, minima esperienza in ambito culturale e intenzionati a intraprendere la professione di operatore/trice culturale in Liguria. Sede della formazione è la cappella dell’’ex ospedale civico di San Paolo, in piazza Pertini a Savona per la parte teorica, mentre la fase laboratoriale verrà svolta nei Comuni di Calice Ligure, Cosio d’Arroscia e Terzorio, dove si trovano patrimoni culturali materiali e immateriali significativi ma finora poco valorizzati. Alla fine della formazione verranno messe a disposizione 5 borse di studio affinché i partecipanti formati possano proseguire il loro percorso formativo e professionale.

Per candidarsi è necessario inviare un proprio curriculum aggiornato e rispondere al questionario disponibile sul sito www.dialoghidarte.it entro il 20 febbraio 2023.