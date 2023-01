Eccellenza. L’Albenga vola, Marinelli: “Al Riva le squadre perdono ancor prima di cominciare”

Il presidente Simone Marinelli ha parlato a margine del successo 4 a 1 sulla Sestrese. Reti di Scarrone, Sogno (doppietta) e Anselmo. Di Mura il goal dei genovesi. Il numero uno dell’Albenga commenta un inizio di gara complicato e non si sbilancia sull’infortunio di un pezzo pregiato del centrocampo bianconero: “Difficile dire a caldo cosa abbia Costantini. Aspettiamo il parere dei medici. Per noi è un giocatore importantissimo perché alza il livello di qualità. Bisogna fare però anche i complimenti a Trofo, che ha fatto vedere che è un giocatore di categoria superiore. Sullo 0 a 0 Scalvini ha compiuto due parate importantissime, poi alla lunga è uscita la differenza tra le due squadre”.

Non manca una stoccata all’allenatore Rossetti della Sestrese: “Mi ricordo che aveva dichiarato alla fine dell’andata ‘fossi nell’Albenga sarei preoccupato’. Ecco, diciamo che chiunque vorrebbe essere preoccupato come noi”. Elogi anche per De Sousa: “Parliamo di un giocatore che ha giocato in Serie A. Gli vanno fatti i complimenti perché entra dalla panchina dando tutto nonostante la carriera di alto livello che ha fatto. Lato rientri, tornerà Gabriel Graziani in gruppo. A parte Di Salvatore e Costantini, torneranno tutti la prossima settimana”.

L’ambiente sta rispondendo presente per soffiare nelle vele di una squadra che sta pian piano approdando sul lido della Serie D: “Se si va a rivedere la mia presentazione al ‘Riva’, disse che soltanto tutti insieme avremmo potuto farcela. Sono convinto che le squadre avversarie possano perdere già solo entrando con il bus al ‘Riva’. In Eccellenza, non ho visto uno stadio così bello e un ambiente così. C’è un incontro con il sindaco Tomatis martedì perché voglio iniziare molto prima a iniziare la Serie D. Se ci saranno le risposte da amministrazione e imprenditoria locale, se sarà Serie D potrebbe esserlo non soltanto per salvarsi ma anche per divertirsi”.