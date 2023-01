Eccellenza, il Finale perde a Rapallo. Balleri: “Fatto un passo indietro”

Rapallo. La partita nel genovese rappresentava un punto importante per la squadra finalese. Confermare i risultati positivi contro Imperia e Sestrese, avanzare in classifica per guadagnare altri punti sulla concorrenza. Tuttavia il Rapallo ha fatto suo questo scontro diretto e si è riavvicinato prepotentemente nella bagarre per la salvezza.

Per David Balleri si è trattato di un passo indietro rispetto alle precedenti uscite: “Oggi è mancata la cattiveria agonistica. Abbiamo sbagliato tanto, soprattutto nell’ultimo passaggio”.