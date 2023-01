Eccellenza, Garibbo fa volare l’Albenga: “Posso dare di più, felice per un ambiente così caloroso”

La vittoria sofferta per 1 a 0 contro l’Athletic Club Albaro ha permesso all’Albenga di fare un ulteriore passo verso la promozione in Serie D. Il goal decisivo è stato messo a segno da Luca Garibbo, bravo a inserirsi e a trasformare in ora un assist di Costantini: “Tre punti su un campo davvero difficile contro una squadra molto organizzata. Sono felice per il goal, arrivato grazie a una bellissima palla di Nick. Sono contento per me ma anche per tutto l’ambiente”, commenta.

Una stagione di alti e bassi a livello personale: “Personalmente – prosegue – non sono felicissimo per me perché posso dare molto di più. Lo so io e lo sa il mister. Per varie ragioni, non sto giocando sempre come vorrei. Rispetto a Finale le pressioni sono maggiori. Si punta a far bene e ci godiamo il momento”.

L’Albenga ci ha messo un po’ troppo a trovare le misure al campo e all’avversario: “Siamo una squadra abituata a giocare ma questo campo non lo permetteva. Siamo usciti male dall’area e sbagliato alcuni passaggi. Nel secondo tempo, siamo entrati con un altro piglio e la differenza si è vista”, conclude il centrocampista bianconero.