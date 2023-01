Eccellenza. L’Albenga prosegue il cammino verso la Serie D, battuta la Sestrese per 4 a 1

ALBENGA 4 (27’ Scarrone, 40’ 75’ Sogno, 47’ Anselmo) VS SESTRESE 1 (42’ Mura)

94’ E finisce qua il match! L’Albenga prosegue il suo cammino verso la Serie D

93’ Ammonito Bazzurro

91’ Conclusione dalla distanza di Barisone, pallone fuori di qualche metro

84’ Cambio nelle trafile dell’Albenga: fuori Garibbo per Giudice

83’ Calcio d’angolo per la Sestrese, Mura si inserisce bene evitando Scalvini, prova il tiro ma il portiere recupera la posizione e devia con il piede in corner

81’ Cambio per Buttu che decide di far rifiatare Sogno ed inserisce Mastroippolito

80’ Altro cambio per Rossetti: fuori Sakhi per Castelli

75’ Doppietta di Sogno, con una azione da sogno! Trofo recupera il pallone e vede De Sousa dall’altra parte del campo, punta l’uomo mette in mezzo e Sogno colpisce sulla linea di porta, 4 a 1

74’ Grande uscita di Scalvini, Mura si era inserito con i tempi giusti, ma il numero 1 ingauno aveva già intuito il pericolo dell’azione ed era uscito prontamente dai pali

71’ Cambi da ambo i lati: per la Sestrese fuori Tecchiati per Lanza. Per l’Albenga fuori Scarrone per De Sousa

69’ Rischio per l’Albenga! Pallone dritto nel cuore dell’area di rigore, Trofo respinge spedendo il pallone di poco a lato

67’ Calcio di punizione per l’Albenga, Sogno prova la conclusione in porta, sporcata dalla barriera. Sulla ribattuta al limite arriva Anselmo che tira al volo, ma il pallone esce di poco a lato

65’ Cambio per Buttu, che rileva Grandoni per Barisone

63’ Sakhi segna da calcio d’angolo, ma Botto alza la bandierina, fuorigioco

62’ Conclusioni di Sakhi dalla distanza, conclusione debole e rasoterra. Scalvini raccoglie tranquillamente il pallone

60’ Altro cambio per Rossetti: fuori Sighieri per Revello

56’ Primo cambio per la Sestrese: fuori Zanoli per Marino

54’ Trofo recupera il pallone, vede Sogno che dal limite prova il tiro a giro: pallone alto sopra la traversa

47’ Segna subito l’Albenga con Anselmo! Pallone preciso in area che arriva sui piedi del laterale ingauno che, da solo, calcia un siluro dritto in porta.

45’ Riprende il match, palla per l’Albenga

Secondo tempo

48’ Finisce qua il primo tempo, Albenga in vantaggio per 2 reti a 1

45’ Concessi 3 minuti di recupero

42’ La riapre subito Mura con un grandissimo gol! Spalle alla porta, da fuori area si gira e lascia partire una bordata che si infila sotto al sette. Scalvini non ha potuto fare nulla. A seguito del gol, il marcatore esulta in modo reputato ingiurioso da Zadrima verso gli ultras locali, ammonito

40’ Che azione e che gol per l’Albenga! Trofo prende palla a centrocampo, uno due con Gibilaro, pallone a Graziani che serve un filtrante millimetrico a Sogno, mirino sull’angolino basso sinistro e conclusione rasoterra che bacia il palo ed entra in rete

35’ Brutto fallo di Zanoli che viene solamente ammonito. Contropiede ingauno, Graziani scatta sulla fascia ma viene interrotto proprio da Zanoli che, con una scivolata molto irruenta, scaraventa a terra il numero 7 ingauno

34’ Ammonito Gibilaro per un fallo a centrocampo

33’ Occasione sprecata per l’Albenga! Anselmo serve Gibilaro, punta l’uomo e si accentra perdendo il pallone e consegnandolo dolcemente a Bongiorni

27’ Scarrone porta in vantaggio l’Albenga! Graziani mette in mezzo, il numero 5 gira di testa e gonfia la rete

26’ Atterrato Sogno nei pressi della bandierina del calcio d’angolo. Altro calcio di punizione, sulla battuta va proprio il numero 9 che prova la conclusione in porta, Bongiorni spedisce in corner

24’ Scambio veloce in area tra Graziani e Trofo che prova la conclusione, troppo centrale per impensierire Bongiorni

22’ Riprende il match

21’ Fermato il gioco qualche secondo per ricordare il binario 21, dove dalla stazione di Milano partirono dei convogli diretti verso i campi di concentramento

16’ Atterrato al limite dell’area Garibbo, sul pallone Graziani. Cross preciso in mezzo, Scarrone colpisce ma il pallone va a lato

14’ Primo cambio della partita, forzato per un infortunio: Esce Costantini, subentra Trofo

12’ Altra occasione per la Sestrese. Gargiulo perde il pallone a centrocampo e innesca il contropiede: prima il tiro di Sakhi, respinto da Scalvini. Pallone ribattuto poi sui piedi di Mura che prova il tiro di precisione a porta quasi sguarnita, pallone a lato di pochissimo

8’ Gran botta da centrocampo di Padovan verso la porta, conclusione che sembrava innocua, Scalvini si distende e preferisce buttare in angolo. Sugli sviluppi del corner, Sakhi arriva sul pallone, gira di testa e il pallone esce di poco. L’Albenga sta soffrendo molto le incursioni ospiti

6’ Grandissima parata di Scalvini! Mischia in area, palla che arriva sui piedi di Sakhi che prova la conclusione, deviata da un’ottima uscita di Scalvini

2’ Errore che poteva costare caro all’Albenga, Scalvini non trova nessuno e per poco non perde palla. Dal contropiede di questa azione però, l’Albenga stava per trovare la rete con Anselmo: ottima triangolazione a centrocampo tra Gibilaro, Scarrone e Grandoni che allarga per il numero 11 che calcia, Bongiorni ci mette una pezza

1’ Osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Tavecchio prima del fischio d’inizio. Zadrima fischia, si comincia! Albenga con divisa bianca e nera, Sestrese con la divisa verde

Primo tempo

La partita sta per iniziare, ecco le formazioni ufficiali:

Albenga: 1 Scalvini, 2 Gibilaro, 3 De Benedetti, 4 Grandoni, 5 Scarrone, 6 Gargiulo, 7 Graziani T, 8 Garibbo, 9 Sogno, 10 Costantini, 11 Anselmo. A disposizione di mister Buttu Pietro ci sono: 12 Radu, 13 Barisone, 14 Trofo, 15 Favara, 16 Giudice, 17 Beluffi, 18 Mastroippolito, 19 Mariani, 20 De Sousa.

Sestrese: 1 Bongiorni, 2 Tecchiati, 3 Palmisano, 4 Zanoli, 5 Ansaldo, 6 Padovan, 7 Sakhi, 8 Bazzurro, 9 Mura, 10 Sighieri, 11 Ivaldi. A disposizione di mister Rossetti Cristiano ci sono: 12 Cannavò, 13 Lanza, 14 Audel, 15 Cappadona, 16 Caramello, 17 Montemagno, 18 Marino, 19 Revello, 20 Castelli.

Arbitro del match il signor Alban Zadrima della sezione di Pistoia, coadiuvato dagli assistenti Davide Botto e Sara Selvini della sezione di Genova.

Albenga. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla cronaca live di Albenga vs Sestrese. Partita, sulla carta, alla portata della squadra di Buttu: con la Lavagnese impegnata in campo contro il Genova Calcio, c’è la possibilità di allungare ulteriormente l’enorme gap tra prima e seconda, attualmente di 11 punti. Discorso diverso per la Sestrese: la squadra genovese si trova nelle zone basse della classifica, in zona play-out. Lo scontro Taggia-Busalla, diretto per la salvezza, potrebbe aiutare la squadra di Rossetti, in caso di vittoria, ad uscire dalla zona pericolosa, raggiungendo proprio il Busalla.