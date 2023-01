Eccellenza. Albenga batte Athletic Club Albaro: decide Garibbo

ATHLETIC CLUB ALBARO 0 – ALBENGA 1 (57′ Garibbo)

Finisce qui. Tre punti pesantissimi per l’Albenga.

93′ Contropiede dell’Albenga. Anselmo a tu per tu con Bartoletti spara sul portiere.

88′ Altra perla su punizione di Costantini: questa volta Bartoletti non ci arriva, ma la palla sbatte molto vicino all’incrocio.

86′ Da posizione simili a quella precedente ci riprova Costantini su punizione, palla di poco alta. Dopo, Martino viene ammonito per un fallo su Graziani al limite.

85′ Beluffi per Moi nell’Albenga.

83′ Punizione perfetta di Costantini. Forte e a togliere la proverbiale ragnatela sotto all’incrocio. Bartoletti si supera con un’altrettanto proverbiale “parata da cineteca”.

80′ Palo dell’Athletic! Gran conclusione dalla distanza di Pesce che sbatte contro il palo alla sinistra di Scalvini. Buttu manda in campo De Sousa al posto di Sogno.

75′ La palla finisce tra i piedi di Graziani nel cuore dell’area. Tiro debole e centrale. Pesce per Pagano nell’Athletic Club.

71′ Albenga in crescita, palleggio più fluido e molti meno errori nei passaggi rispetto al primo tempo.

68′ Esce Garibbo tra gli applausi ed entra Trofo.

64′ Mariani inserisce Ilardo in attacco al posto di Marrale, Barisone per Gibilaro negli ospiti.

57′ Albenga in vantaggio! Costantini sfodera la bacchetta magica, lancio al bacio che mette Garibbo davanti al portiere in uscite. Pallonetto del centrocampista che scavalca il portiere mandando in estasi i sostenitori ingauni accorsi a Santa Margherita Ligure.

Secondo tempo comunque iniziato meglio rispetto ai primi quarantacinque minuti, con la squadra ingauna che prova a fare la partita e a intensificare gli scambi tra i giocatori offensivi.

54′ Costantini prova a far correre sulla fascia Anselmo, con Graziani in corsa in area. Anselmo però non riesce a tenere in campo. Dallo laterale per gli uomini di Mariani. Azione simbolo di un Albenga che oggi non sta funzionando al meglio.

51′ Costantini lancia in area per Graziani. Contatto con Di Pietro. Veemente proteste degli ospiti per la mancata assegnazione di un rigore.

48′ Rispetto al primo tempo Albenga in attacco in questi primissimi minuti.

46′ Si riparte!

Secondo tempo

Finisce qui un primo tempo in cui l’Atheltic Club si è fatto preferire alla capolista, anche se c’è rammarico per l’occasione capitata a Graziani sul finale di tempo.

45′ Albenga vicino al vantaggio. Costantini va centrale per Sogno, tocco per Graziani che incrocia troppo. Palla di poco a lato.

41′ De Benedetti imposta male regalando il pallone agli avversari. D’Arrigo serve Cagliani in area, conclusione murata da un attento Scalvini in uscita.

37’Bel velo di Grandoni per Sogno. Tiro dal limite troppo centrale. Para senza patemi il portiere dei genovesi.

35′ L’Albenga prova ad alzare il baricentro. Lancio di Costantini per Sogno, l’attaccante non ci arriva di testa. La palla sbatte per terra e per poco non beffa Bartoletti, che para. Goal che in ogni caso sarebbe stato annullato per i fallo in attacco segnalato all’attaccante argentino.

27’Brutta palla persa dall’Albenga in costruzione. Marrale si incunea in area, la difesa riesce a liberare.

24′ Ancora nessun tiro in porta per un Albenga che sembra non aver ancora preso le misure né al campo né agli avversari.

17′ Pagano duro su Thomas Graziani che rimane a terra. L’attaccante ingauno si rialza e riprende la partita. Gaspari per Lembo nell’Atheltic.

10′ Primi dieci minuti con i genovesi più pimpanti e in controllo del match. Terreno di gioco molto duro per via del manto sintetico che sembra alquanto consumato. L’Albenga in questa fase prova a fare capolino nell’area avversaria.

3′ Prima occasione per i locali: bella incursione di D’Arrigo sulla destra, cross basso per Pagano che arriva a rimorchio. Bella conclusione ma altrettanto bello l’intervento di Scalvini che mette in angolo.

1′ Si parte, completo bianco con inserti e banda diagonale nera per l’Albenga. Maglia verde con pantaloncini e calzettoni neri per l’Athletic.

Primo tempo

Athletic Club Albaro: 1 Bartoletti, 2 Thiam, 3 Zinnari, 4 Di Pietro, 5 Lembo, 6 Martino, 7 D’Arrigo, 8 Lerini, 9 Marrale, 10 Pagano, 11 Cagliani. A disp: 12 Sivori, 13 Catterina, 14 Michelini, 15 Ottonelli, 16 Gaspari, 17 Donarini, 18 Pesce, 19 Sghairi, 20 Ilardo. Allenatore: Mariani.

Albenga: 1 Scalvini, 2 Gibilaro, 3 Mastroippolito, 4 Grandoni, 5 Moi, 6 De Benedetti, 7 Graziani T, 8 Garibbo, 9 Sogno, 10 Costantini, 11 Anselmo. A disp: 12 Radu, 13 D’Arcangelo, 14 Trofo, 15 Barisone, 16 Giudice, 17 Mariani, 18 Beluffi, 19 De Sousa, 20 Favara. Allenatore: Buttu.