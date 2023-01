Eccellenza. Albenga a +11, Buttu gasa la squadra: “Ce ne andiamo in Serie D! Garibbo? Felice, una bella storia”

Sul campo di Santa Margherita Ligure è stato tutt’altro che una passeggiata di salute per l’Albenga. Un Athletic Club Albaro organizzato e con buone individualità ha messo in difficoltà fin da subito un Albenga apparso un po’ troppo slegato nel primo tempo e che ha commesso troppi errori nel fraseggio.

Nella ripresa, la formazione di mister Pietro Buttu ha giocato con maggiore autorevolezza, trovando un goal da cineteca grazie a un lancio con il contagiri di Costantini per Garibbo, bravo nel superare con un tocco sotto il portiere. Un goal pesantissimo segnato da un giocatore non di certo tra i più celebrati in questa stagione. Proprio per questo l’allenatore è apparso doppiamente soddisfatto a margine della gara. “Incarna lo spirito della nostra squadra”, ha affermato il tecnico ingauno.

L’entusiasmo che si respirava al triplice fischio è risultato lampante dal coro che si poteva sentire chiaramente fuori dagli spogliatoi: “Ce ne andiamo in Serie D!”. Buttu svela di essere stato colui che ha fatto partire il coro, sottolineando poi l’importanza di vincere gare “sporche”, come spesso avvenuto a inizio stagione, e come la squadra sia determinata a raggiungere un obiettivo tanto grande quanto, a questo punto, ampiamente alla portata.