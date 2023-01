È online il bando Servizio Civile Universale di Uildm Albenga: opportunità per 4 giovani

Albenga. È online il bando Servizio Civile Universale per l’anno 2023-2024 della Uildm di Albenga (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare). Nello specifico l’Associazione “cerca 4 giovani tra i 18 e i 28 anni disponibili a impegnare un anno al servizio delle persone con disabilità”.

“Il Servizio Civile Universale è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio. Il Servizio Civile Universale rappresenta una importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, che sono un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese”, così è scritto nel sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

“La Nostra sezione, – hanno fatto sapere da Uildm Albenga, – ha predisposto un proprio bando per reclutare giovani disponibili a impegnare alcuni mesi al servizio delle persone con disabilità. In specifico il bando per il Servizio Civile Universale per l’anno 2023-2024. Si cercano 4 giovani tra i 18 e i 28 anni che abbiano voglia di mettersi in gioco. La durata del Servizio Civile Universale è di 12 mesi. È previsto un impegno medio di 25 ore settimanali (1.145 annue), su 5 o 6 giorni a settimana a seconda del progetto”.

“Questi sono cinque buoni motivi per scegliere di fare il Servizio Civile alla Uildm: aiutare ti farà sentire ‘super’; crediamo nella valorizzazione delle differenze; avrai nuovi amici; è un momento per pensare e meditare; acquisirai nuove competenze che potranno prepararti al lavoro.

Le istruzioni per presentare la domanda sono disponibili al seguente link. La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda On Line (DOL) – raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone – dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, sarà possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi. Una guida alla compilazione è disponibile al seguente link.

Tutte le schede dei progetti presentati dalle diverse sezioni della Uildm sono disponibili nel sito dedicato denominato “Quanto sei utile“. La scheda del progetto della Uildm sezione di Albenga è visibile e scaricabile in formato pdf da questo link.