E’ Giacomo il primo nato nel savonese in questo 2023

Savona. Si chiama Giacomo ed è il primo nato della provincia di Savona in questo 2023.

E’ venuto alla luce alle 5.16 presso il reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale San Paolo di Savona.

Ma il primato ligure spetta a Filippo, il primo bambino nato nel nuovo anno in Liguria, esattamente alle 00.57 alla Spezia. Sta bene così come la mamma, Gloria, per la gioia di papà Andrea. A Genova la prima nata del 2023 è una femmina, Helena, venuta alla luce alle 2 e 40 al Policlinico San Martino di Genova. In Asl 1 Matthias, nato ad Imperia alle 4 e 28.

Ai bimbi e alle famiglie gli auguri del presidente della Regione Giovanni Toti: “Questi bambini e queste bambine sono il simbolo della speranza e del futuro della nostra regione”.

Il governatore aggiunge: “Un pensiero ai medici, agli infermieri, alle ostetriche e a tutti i sanitari in prima linea in questa come in altre festività, a loro va il nostro ringraziamento più sentito”.