E-commerce e market place: nel 2022 in Liguria truffe online per 7 milioni di euro, +78% dei casi rispetto al 2021

Liguria. Nel 2022 la polizia postale ha trattato 250 casi per quanto riguarda le truffe online, pari a +78% rispetto al 2021 (140 casi). Sono 115 le persone indagate per questo reato: +10% rispetto al 2021 (104 persone). In tutto nel 2022 è stata di 7 milioni di euro la cifra sottratta dalle truffe (3 milioni di euro nel 2021, pari a +133%).

Sono questi i dati che emergono dal report della polizia postale diffuso in una nota, in cui si segnala inoltre il rafforzamento dell’attività di prevenzione attraverso il monitoraggio attivo della rete e un’articolata attività di contrasto alle truffe online con 3541 persone denunciate all’Autorità Giudiziaria a livello nazionale, in particolare nel settore dell’e-commerce e market place.

A livello italiano infatti si sono registrati nel 2022 un +3% di casi trattati rispetto al 2021 (15.508 rispetto al 15.083); +4% di persone indagate (3.541 rispetto 3.403). Infine è stata sottratta una somma pari a 115.457.921 di euro rispetto al 73.245.740 di euro del 2021 (+58%).

Inoltre si registra un incremento dei trading online (3.020 i casi trattati, 130 le persone), con l’aumento del numero di portali che propongono programmi speculativi, apparentemente redditizi, e l’utilizzo di tecniche molto sofisticate per contattare le vittime.

L’attività investigativa, qualora la denuncia sia tempestiva, prevede l’immediata attivazione dei canali di Cooperazione Internazionale di Polizia, con la richiesta del blocco urgente delle somme versate e l’espletamento di accertamenti sui flussi finanziari normalmente destinati all’estero.

Proprio per dare maggior impulso alle indagini che vedono coinvolti cittadini stranieri, la Sezione Operativa della Polizia Postale, nel corso dell’anno 2022, ha attivato 260 richieste di cooperazione internazionale attraverso il canale Europol che, in più di un’occasione, si sono rivelate determinanti per l’individuazione degli autori dei reati investigati.

Particolare attenzione è rivolta inoltre ai fenomeni del revenge porn, con 244 casi trattati (di cui 34 in danno di minori) e 71 persone denunciate e delle truffe romantiche, con 442 casi trattati (di cui 4 in danno di minori) e 103 persone denunciate, spesso sommersi in quanto caratterizzati da un forte coinvolgimento emotivo che induce la vittima a non denunciare.

Inoltre, nel 2022 in Liguria dalla polizia postale sono stati trattati 14 casi di cyberbullismo, a fronte dei 12 casi rilevati nel 2021. A livello nazionale invece sono 323 nel 2022 e 458 nel 2021.

Sono stati 15 i casi di Codice Rosso che hanno visto la polizia postale impegnata attivamente nel contrasto dei reati contro la persona commessi attraverso la rete.

“Non si può escludere – prosegue la postale – che il ritorno ad una vita sociale priva di restrizioni abbia avuto un’influenza positiva sulla qualità delle interazioni sociali, delle relazioni tra coetanei e che la costanza dell’opera di sensibilizzazione svolta dalla polizia postale, presso le strutture scolastiche, abbia mantenuto alta l’attenzione degli adulti e dei ragazzi stessi sulla necessità di agire responsabilmente e correttamente in rete”.