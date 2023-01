Due nuovi mezzi per la Croce Rossa di Stella: la grande donazione della signora Gina in ricordo del figlio

Stella. Quello compiuto dalla signora Gina è un gesto che rivela un grande cuore. Grazie a un’importante donazione, in onore e in ricordo del suo amato figlio Massimo, la Croce Rossa di Stella ha acquistato due nuovi mezzi: un Volkswagen Crafter 4 Motion ambulanzato e un Ford Ranger che saranno utilizzati dal soccorso sanitario alle operazioni di emergenza in caso di calamità naturali, dalle attività di protezione civile a quelle di prevenzione e supporto.

“Entrambi i nuovi mezzi saranno allestiti di tutto punto così da consentire al nostro comitato di continuare l’importante compito di assistenza alla popolazione quando ne avrà bisogno e grazie alle quattro ruote motrici ci permetteranno di raggiungere anche le zone impervie” affermano i militi, che nella giornata di ieri, domenica 29 gennaio, hanno incontrato e ringraziato la signora Gina, organizzando una vera e propria festa.

“Il gesto di Gina è il gesto di una mamma che ha deciso di donare tanto a tutti noi – tengono a dire i militi della Croce Rossa stellese -. Le lacrime non potevano non scorrere quando anch’essa emozionata ha pronunciato più volte la frase ‘Tutto questo per il mio amato figlio. Quante persone ha salvato e quante ancora ne salverà’. Ti promettiamo dolce Gina che noi ci metteremo tutto l’impegno e la devozione, tutta la nostra preparazione e la nostra grinta per onorare ogni giorno questo tuo desiderio. Grazie di cuore da tutti i nostri volontari, da tutto il nostro comitato e dalla popolazione stellese per il tuo dono e per la grande lezione di vita che ci hai insegnato“.

“Sono ancora più fiero di far parte di una comunità fantastica dove capitano cose straordinarie, ma assolutamente non scontate – è il commento del sindaco Andrea Castellini -. Il volontariato va avanti grazie a due cose principalmente: i volontari che si ritagliano del tempo per svolgerlo e le donazioni della popolazione, dalle più piccole alle più grandi”.