Doria Nuoto Loano, il giovane Lorenzo Porta vince la finale dei 100 rana al Trofeo Aragno

Loano. Lo scorso weekend sono scesi in vasca i ragazzi del Doria Nuoto Loano, in occasione della sedicesima edizione del Trofeo Aragno, svoltosi a Genova Pra’. Un ottimo test in previsione dell’ultima prova regionale fra due settimane.

“È stata una competizione di alto livello visti i nomi presenti e i nostri ragazzi si sono difesi bene, con delle buone prestazioni”, commentano dalla società.

In particolare spicca Lorenzo Porta, anno 2009, che ha vinto la finale dei 100 rana della sua categoria R14 e ha conquistato il pass per i Criteria Nazioni giovanili in programma ad inizio aprile a Riccione sia nei 100 che nei 200 rana.