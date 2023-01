Domenica 15 gennaio a Varazze la messa in ricordo di Carlo Nocelli

Varazze. Ogni anno Varazze ricorda il fondatore dello scoutismo. E lo farà anche la prossima domenica, 15 gennaio, a 52 anni dalla sua scomparsa, avvenuta nello stesso giorno del 1971.

L’ingegner Carlo Nocelli, uomo capace di trasmettere i suoi principi di umanità a generazioni di ragazzi che, a loro volta, li hanno consegnati a figli e nipoti. Eredità preziosa per chi lo ha conosciuto o ha beneficiato dei suoi insegnamenti.

Domenica prossima alle 11 in Sant’Ambrogio sarà celebrata la Messa in ricordo di Nocelli. Al termine consueta foto di gruppo per gli Scout.

In più, è possibile visitare la mostra “Ritratti di Fede” a Savona nei locali della Curia diocesana ancora il 14 e 15 gennaio dalle 15 e 30 alle 18. Qui c’è un cartellone dedicato a Carlo Nocelli.

L’esposizione presenta la storia di uomini e donne della Diocesi che hanno saputo, nella loro vita, testimoniare il Vangelo. E il tanto amato ingegnere, ne è espressione