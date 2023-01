Distilo attacca sulle luminarie di Natale: “Albenga s’illumina di meno, non d’immenso”

“Albenga s’illumina di meno, non d’immenso. Questo è il vero titolo delle proiezioni volute dall’amministrazione comunale”. Lo afferma, in una nota, il consigliere comunale Diego Distilo, in riferimento alle illuminazioni architettoniche che, durante le feste natalizie, hanno decorato il centro storico ingauno.

“Premesso che vedere le torri illuminate e il centro storico stesso è molto bello (compreso l’iniziativa di utilizzare le biciclette per sensibilizzare le persone su risparmio energetico e creazione energia) – spiega ancora Distilo – bisogna anche affrontare la questione economica, perché a sentire i due assessori al turismo (sì, proprio cosi: Albenga ha un assessore al turismo e uno alle manifestazioni) parrebbe che tutto sia gratis e regalato dagli sponsor. Ma invece, andando a vedere gli atti, emergono cose diverse”.

“Il Comune di Albenga ha impegnato e speso 40.000 euro per ‘Albenga s’illumina d’immenso’, ai quali vanno aggiunti i costi dell’energia elettrica che devono ancora essere forniti e ha avuto sponsorizzazioni per circa 16.500 euro. Precisamente 1.500 euro da Dechatlhon (alla quale poi ne hanno pagato circa 1.800 euro per le biciclette) 5 mila euro da Icose (probabilmente per la fornitura dei plinti) che fa lavori tutto l’anno per il Comune di Albenga e infine 10.000 euro da Esselunga (ma l’attività non esiste ancora in città). Io credevo che lo spirito delle sponsorizzazioni fosse libero e senza nessun fine, ma come diceva Andreotti ‘a pensar male si fa peccato ma spesso si indovina'”.

“Spiegandomi meglio, non credo vi siano dei veri e propri conflitti d’interesse ma sicuramente vi sono delle inopportunità perché uno degli sponsor sta attendendo un titolo edilizio per poter aprire la nuova attività. Pertanto sarebbe stato più opportuno sponsorizzare dopo il nuovo insediamento non prima”.

“Per arrivare al conto finale comunque la bellissima manifestazione ‘Albenga s’illumina d’immenso’ è costata circa 60.000 euro ai quali vanno aggiunti i costi dell’energia elettrica, che non sono ancora disponibili. Ma tracciando un primo bilancio, cari inaguni, dovete sapere che illuminare le nostre splendide torri fino a dopo san Valentino costerà circa 100.000 euro. Una scelta politica che lascio valutare ad ogni cittadino sapendo il reale conto economico”.