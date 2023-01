Discariche abusive nell’entroterra di Savona, WWF: almeno 30 siti con rifiuti abbandonati

Savona. Prosegue l’attività di controllo della Guardie del WWF sul rispetto delle norme ambientali in materia di tutela e salvaguardia del territorio. In questo caso le Guardie WWF hanno rinvenuto nelle diverse aree del comune di Savona quali le località Cadibona, via alla Strà-Conca verde, Passo Paolino, Madonna degli Angeli, Passo del Priocco, Nostra signora del Monte, via Cimavalle-Naso di gatto, dei luoghi interessati da diversi abbandoni di rifiuti.

Una situazione che va avanti da diversi anni e che già le guardie WWF di Savona aveva segnalato all’amministrazione comunale di Savona a partire dal 2016 – afferma il responsabile delle Guardie del WWF Marco Piombo -. Buona parte dei siti segnalati non sono stati ancora bonificati”.

“In questo periodo si sta procedendo ad una vera e propria catalogazione delle aree a rischio abbandoni rifiuti a livello provinciale. Sono circa 30 i siti nell’entroterra del comune di Savona che di fatto si sono o si stanno trasformando in vere discariche e la situazione viste anche le mancate bonifiche sta peggiorando. Molti degli abbandoni sono coperti da vegetazione” precisa.

“Per tanto le Guardie WWF di Savona hanno provveduto a segnalare questa grave situazione agli enti preposti e attendono solleciti riscontri a breve termine dal Comune di Savona circa i provvedimenti da intraprendere per azioni di rimozione e bonifica dei siti interessati” conclude il responsabile WWF.