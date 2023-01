Direttore generale TPL Linea, attesa sul faccia a faccia tra Provincia e Comune di Savona

Provincia. Il contesto politico maturato con le ultime elezioni provinciali e la rielezione di Pierangelo Olivieri alla presidenza di Palazzo Nervi hanno “spinto” il Cda di TPL Linea ad un rinvio rispetto alla pratica sul nuovo direttore generale di TPL Linea, figura vacante dopo il ruolo di amministratore delegato assunto da Giovanni Ferrari Barusso.

Dopo un primo pronunciamento da parte dello stesso Cda, con un avviso di selezione tra figure professionali interne all’azienda, era arrivata la richiesta di uno stop al provvedimento, per chiarimenti e valutazioni, dallo stesso ente provinciale in merito all’opzione di un vero e proprio bando pubblico aperto.

Un tema affrontato dallo stesso Olivieri con il sindaco di Savona Marco Russo nel dialogo di questi giorni e settimane per le consultazioni sull’elezione del nuovo presidente.

Quindi il Cda di TPL Linea, in attesa dell’incontro tra Provincia e Comune di Savona, i due principali soci dell’azienda di trasporto pubblico, ha optato per rinviare l’atto sulla procedura di scelta del nuovo direttore.

Sullo sfondo potrebbe intrecciarsi proprio la vicenda delle ultime provinciali e dell’accordo che ha portato al nuovo mandato di Olivieri. Tra le ipotesi che erano trapelate in caso di rielezione del sindaco di Calizzano anche quella di un “ruolo di peso” in TPL Linea al partito Democratico, che ha sostenuto il candidato di Toti in Provincia.