Dal Trofeo Internazionale di Turbigo all’amichevole di Nizza, weekend ricco di vittorie per la Only Kettlebell

Quello della Only Kettelebell, sezione della Polisportiva del Finale A.S.D. è stato un weekend ricco di importanti gare e vittorie.

La squadra, infatti, tra sabato 14 e domenica 15 gennaio, da Turbigo (Milano), a Nizza ha portato a casa numerose vittorie e svariate coppe.

Partiamo da sabato 14 gennaio, giornata in cui si è svolto l’annuale appuntamento con il Trofeo Internazionale Centro Storico città di Turbigo (MI); cinque sono gli atleti della Only Kettlebell che hanno gareggiato in diverse specialità. Si tratta di:

– Christian Borghello, coach, primo classificato nello strong lift ad un braccio con un solo cambio mano, con una kettlebell da 48 kg, per ben 43 ripetizioni in 5 minuti;

– Alice Dorotea Colella, prima classificata nello strong lift ad un braccio con un solo cambio mano, con una kettlebell da 28 kg, con 73 ripetizioni in 5 minuti;

– Joshua Viola, primo classificato nello Strong lift ad un braccio con un solo cambio mano, con una kettlebell da 40 kg, con 48 ripetizioni in 5 minuti;

– Ljuba Lombardi, da Firenze, terza classificata nel military snatch 16 kg con 210 ripetizioni;

– e Daniela Messina, che si classifica seconda nel military snatch 16 kg con 221 ripetizioni.

Borghello, Colella e Viola sono stati inoltre premiati per i risultati ottenuti nella categoria élite nell’anno agonistico 2022 in gare internazionali.

Il giorno dopo, domenica 15 gennaio, gli atleti della Only Kettlebell hanno preso invece parte ad una gara amichevole presso Crossfit SLV a Nizza, portando a casa altri notevoli risultati, a partire dal podio maschile tutto finalese con Borghello primo, Samuele Ferro secondo, Viola terzo; sul podio femminile sale Colella, prima classificata.

Gara di esordio per Marcello Pelucchi nella stagione agonistica 2023 che vedrà la squadra impegnata in numerose competizioni in casa e all’estero.

Prossimo appuntamento sarà sabato 28 gennaio, NBK National pentathlon Event a Livorno Ferraris, unico evento italiano di Pentathlon dove saranno impegnati Borghello, Colella, Pelucchi, Ferro e Viola.