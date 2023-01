Da Savona alla Spagna, la storia di Isotta: “Gli ostacoli sono ‘benedizioni mascherate’, così ora ho la vita dei miei sogni”

Savona. Prima un licenziamento, poi un’attività stroncata dalla pandemia di Covid-19 proprio quando sembrava ormai in rampa di lancio. Due disavventure in due anni in grado di mettere in ginocchio chiunque. Ma non Isotta Peira, 35enne savonese che oggi vive in Spagna e può lavorare da qualsiasi parte del mondo grazie a un impiego da remoto per Automattic, l’azienda americana da un miliardo di dollari che sta “dietro” WordPress.

Nei giorni in cui si parla tanto della coppia finlandese che ha lasciato l’Italia a causa delle sue scuole, arriva a IVG la testimonianza di un’altra persona che, come quella coppia, può scegliere cosa fare della propria vita e dove vivere, senza “vincoli geografici” legati al lavoro. Una libertà fino a qualche anno fa impensabile e che oggi la tecnologia può rendere realtà. Ma nel suo racconto non c’è solo questo. C’è il coraggio di rialzarsi, più volte, dopo ogni caduta. C’è la vita di una persona, una nostra concittadina, che ha scelto consapevolmente di considerare le difficoltà da un altro punto di vista, ribaltando la prospettiva: “benedizioni mascherate” che le consentivano di sganciarsi dalla realtà che stava vivendo, di mollare gli ormeggi e provare a inseguire un sogno nuovo. Che oggi si chiama WordPress: da un anno infatti è Community Engagement Specialist, si occupa cioè di supportare e sviluppare la comunità di volontari legata al più famoso CMS al mondo (si stima che a livello mondiale circa il 25% dei siti internet sia realizzato con questa piattaforma, tra questi c’è anche IVG).

Una storia come tante, forse. Ma forse no. Anche e soprattutto per quello spirito che le ha consentito di “ringraziare” ogni schiaffo per l’opportunità che celava. Una bella storia di ottimismo, fiducia e amore per la vita, che vogliamo condividere con voi.

Manifestare la nostra vita – di Isotta Peira

Ogni mattina, da lunedì a venerdì, quando apro il mio portatile per iniziare la mia giornata lavorativa, sorrido. Ogni giorno. Più volte alla settimana, mi prendo un momento per riconoscere la gratitudine che provo per star vivendo la vita dei miei sogni. Sono sempre stata una persona ottimista e negli ultimi anni sono anche diventata molto consapevole della bellezza della mia vita, ma c’è una data che ha cambiato tutto. Il 17 gennaio 2022 è il giorno in cui mi sono unita ad Automattic per contribuire full-time alla comunità di WordPress.

Facciamo un salto indietro!

Sono nata in una famiglia di classe media a Savona. Ho avuto un’infanzia meravigliosa e spensierata in una famiglia dolce e divertente che mi ha dato più amore e sostegno di quanto avrei potuto chiedere. Tutti mi hanno sempre incoraggiata a seguire i miei sogni e raramente ho ricevuto un NO alle mie richieste. Tuttavia, Savona è una piccola città e negli anni ’90 le persone che rappresentavano un esempio per me avevano intrapreso carriere che non avevano nulla a che fare con il mondo digitale: c’erano macellai, magazzinieri e segretari di aziende locali. Ricordo che mia madre sembrava fighissima quando parlava inglese, nessun altro in famiglia sapeva parlare una lingua straniera! Questo sentimento di ammirazione mi accompagnava quando ho iniziato a desiderare di imparare lingue straniere e di poter viaggiare per il mondo, per poter parlare con persone provenienti da posti, culture e contesti diversi. Fortunatamente, c’era il percorso accademico perfetto. Studiare traduzione e interpretariato all’Università di Genova. Mi sono specializzata in spagnolo e francese e ho accettato un lavoro a Madrid che mi ha permesso di vivere in Spagna, Francia e Marocco. Ho avuto modo di viaggiare in diversi uffici, tra cui in India. Ho imparato tanto in quegli anni e ho incontrato buoni amici che sono ancora nella mia vita.

Purtroppo, i valori di quell’azienda non erano allineati con i miei e nel 2018 sono stata licenziata. Questo licenziamento ingiusto e immorale è il primo di una lista di quelle che chiamo benedizioni mascherate che mi sono capitate da quel momento in poi! Per la prima volta, ho potuto decidere quale sarebbe stato il mio prossimo lavoro, invece di accettare passivamente una posizione per la paura di rimanere disoccupata.

Ho sempre amato cucinare. Cucinare con gli altri era il mio modo preferito per avvicinarmi a nuove persone e amici, imparare dalla loro cultura e condividere la mia. Ma non avevo mai pensato che questa potesse essere una professione, finché mia moglie non mi ha incoraggiata a esplorare questa possibilità per creare uno spazio di lavoro che fosse in linea con i miei valori e mi aiutasse a seguire la mia missione.

Abbiamo fondato Eatsperience Madrid per accogliere nella nostra casa persone provenienti da contesti diversi e creare una comunità di persone dalla mentalità aperta, e interessate a altri esseri umani, che condividessero una passione, volessero imparare l’un l’altro condividendo le proprie competenze. Io e Andrea (mia moglie) vivevamo lontane dalle nostre famiglie, così abbiamo deciso di ricreare quei momenti familiari in cui ci si riunisce per cucinare, mangiare e condividere del tempo di qualità e offrirli nella nostra casa a chiunque volesse partecipare. È stato un periodo meraviglioso! Organizzavamo cene, corsi di cucina, ed eventi culinari fino a 5 giorni a settimana e conoscevmo persone provenienti da tutto il mondo. Andrea lavorava ancora a tempo pieno per un’agenzia di marketing e io lavoravo per il nostro business innumerevoli ore al giorno. Eravamo stanchissime: ogni momento in cui non lavoravamo, dormivamo. Il 2020 sarebbe stato l’anno in cui Eatsperience avrebbe finalmente iniziato a prosperare. Ero stata ingaggiata per cucinare a fiere internazionali ed eventi privati, e avevamo i nostri eventi prenotati per tutto l’anno. Ovviamente, il mese di marzo del 2020 ha messo fine a tutto ciò.

Siamo passate immediatamente all’online e ho iniziato ad offrire eventi di cucina virtuali per singoli, gruppi privati e team remoti. È stato duro cambiare tutto e cercare di salvare l’attività in quei tempi incerti, mentre anche Andrea affrontava momenti di incertezza nel suo posto di lavoro. Dal punto di vista della nostra carriera, è stata un’altra benedizione inizialmente ben mascherata.

L’incontro con WordPress

Nel 2019 ci eravamo affidate a un professionista che aveva creato il nostro sito web su WordPress, ma ora dovevo rinnovarlo completamente in base alle esigenze della nuova attività. Con l’aiuto di una online business manager, abbiamo capito il nuovo percorso che volevamo far intraprendere a Eatsperience e mi sono avvicinata io stessa a WordPress. Abbiamo costruito il negozio online con WooCommerce, ho imparato ad aggiornarlo e personalizzarlo e mi sono appassionata alle automatizzazioni di e-mail. Non avevo però capito che c’era un’enorme comunità alle spalle. Ora mi chiedo se, nel 2020, gli eventi online apparissero nella dashboard di WP, ma io fossi troppo occupata ad imparare ad usare quel nuovo strumento, e dalle preoccupazioni per la mia attività, per vederli. A volte entravo nei forum, ma non capivo la terminologia usata nelle domande e nelle risposte, quindi mi spaventavo e decidevo di cercare le soluzioni di cui avevo bisogno altrove.

La svolta

Il 2020 ci ha fatto capire che la vita è troppo breve per vivere di preoccupazioni, per pensare solo alle nostre frustrazioni e scendere a compromessi per lavori e persone che non ci rendono felici. Così, Andrea e io abbiamo deciso di continuare a inseguire il nostro sogno di lavorare da casa. All’inizio del 2021, Andrea si è iscritta a un corso per diventare uno frontend developer, mentre io mi concentravo sul consolidare la mia attività online. Tuttavia, l’universo aveva degli altri piani per me, ma non lo sapevo ancora! Oltre a Eatsperience Madrid, dal 2019 mi occupo di una comunità online e nel 2021 ho seguito un ottimo consiglio di un’amica e ho formalizzato le competenze acquisite come community manager. Ho studiato duro e passato l’esame per ottenere la certificazione di Facebook community manager perché… perché no? Per me vale sempre la pena continuare a imparare e avere un “pezzo di carta” che certifichi le mie competenze non nuoce mai.

Poi, nell’estate del 2021 era diventato chiaro che Eatsperience Madrid non poteva sopravvivere. Le vendite erano calate dal 2020, io avevo investito tutto il mio fondo di disoccupazione e Andrea aveva iniziato a soffrire di forti attacchi di panico. Lavorava a tempo pieno, studiava tutte le sere e i sabati, e mi aveva sostenuta negli ultimi due anni. Dovevo cambiare la situazione e prendermi cura io della famiglia. Così ho chiuso Eatsperience, ed è stato un po’ come affrontare un lutto, ma questa era la terza benedizione arrivata sotto mentite spoglie.

Ho fatto un elenco delle caratteristiche che volevo per la mia prossima azienda e il mio prossimo lavoro e ho iniziato a fare domanda per posizioni a tempo pieno in aziende che lavorano in remoto. Pochi giorni dopo, ho iniziato un processo di selezione per un’azienda che sembrava perfetta, ma quando sono arrivata all’ultima delle tante fasi, sono stata respinta. Un’altra sconfitta, un’altra benedizione nascosta.

In quegli stessi giorni, la svolta. Un’amica mi aveva inviato il link di una posizione presso un’azienda americana chiamata Automattic, che lavorava in remoto e che io non conoscevo. Sembrava che stessero cercando qualcuno con le mie competenze da donare a un progetto senza scopo di lucro. I loro valori sembravano perfettamente in linea con i miei, così mi sono candidata e ho iniziato il processo di selezione. Più cose conoscevo dell’azienda, del mondo open-source e della comunità di WordPress, più sentivo di aver trovato la mia realtà.

Quella sensazione era giusta! Ho trovato un posto in cui le persone sono ascoltate e rispettate. Ho trovato colleghe e colleghi che mi apprezzano e mi appoggiano. E sono entrata a far parte della comunità più potente e motivatrice che abbia mai conosciuto: la comunità di WordPress. Grazie a tutti e tutte le WordPressers del mondo, ogni giorno imparo qualcosa di nuovo e cresco osservandoli mentre plasmano le loro città per renderle un posto migliore per noi e per le generazioni a venire. Mi sento fortunata e grata di avere il privilegio di dedicare il mio tempo a una missione così importante, divertente e stimolante! Sono orgogliosa di contribuire al progetto open source, e di far parte della comunità di WordPress.

Vivere la vita che vogliamo

Da quando sono entrata a far parte della community a gennaio 2022, ho partecipato all’impatto che abbiamo sul nostro ecosistema come individui e come comunità. Ho acquisito nuove conoscenze tecniche e nuovi soft skills. Sono cresciuta come professionista e come essere umano. Ho sostenuto mia moglie mentre lasciava la sua azienda, diventava una frontend developer e adesso mentre cerca il suo primo lavoro in questo settore. Possiamo viaggiare e visitare le nostre famiglie, e io posso lavorare da qualsiasi luogo. Non sono mai stata così felice. Ho passato molti momenti a manifestare ciò che volevo veramente per la mia vita, e si è sempre avverato, anche se questo ha comportato alcune sconfitte lungo la strada.

Spero che la mia storia raggiunga persone che non hanno ancora sperimentato il potere della manifestazione, dell’affermare ciò che si vuole e dell’essere sinceri con le proprie speranze e i propri valori. Credo nell’abbondanza e credo che attiriamo ciò che sentiamo. Quindi apriamoci ai nostri desideri, entriamo in contatto con altre persone, facciamo del bene e viviamo la nostra vita migliore!