Cure dentali per pazienti disabili, Ciangherotti: “Spese aggiuntive a carico delle famiglie”

Albenga. “Nell’ambito dei trattamenti odontoiatrici nei confronti di ‘pazienti con bisogni speciali’, l’anestesia è un aspetto molto importante. Anche negli studi dentistici, in particolare, capita spesso la presa in carico di questi pazienti. Si tratta molto spesso di ragazze e ragazzi, disabili, non autonomi e per nulla collaboranti, le cui famiglie sono costrette a sostenere anche i costi relativi alla sala operatoria. Famiglie completamente abbandonate, in un momento già particolarmente difficile”.

Lo dichiara il consigliere comunale e capogruppo albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

Spiega l’esponente forzista: “Recentemente, per motivi di lavoro, sono dovuto andare in un centro medico privato per curare un dente ad un ragazzo che non poteva essere gestito in uno studio odontoiatrico. Trovo assurdo che in Liguria non esista una struttura pubblica in grado di accogliere i ragazzi disabili non collaborativi, per i quali è essenziale l’anestesia totale per la cura dei denti”.

Di qui l’appello di Ciangherotti alle istituzioni: “Mi rivolgo al governatore Giovanni Toti, ma anche all’assessore alla sanità ligure Angelo Gratarola – prosegue il capogruppo ingauno – affinché prendano in considerazione questo problema che penalizza le famiglie che si trovano a dover affrontare questa situazione. Non tutti, infatti, possono permettersi di sostenere delle spese aggiuntive rispetto a quelle già necessarie per l’intervento”.

“Una soluzione per poter sollevare le famiglie almeno dall’affitto della sala operatoria- conclude con una proposta Ciangherotti – potrebbe essere quella di stipulare una convenzione con i dentisti quando si rende necessario l’utilizzo della sala. Mi auguro che qualcuno in Regione possa accogliere questa mia istanza affinché si possa in qualche modo rimediare a questa assurdità che, oggi più che mai, mette in difficoltà queste famiglie e i loro ragazzi”.