Cross, Atletica Ceriale San Giorgio su entrambi i podi nel CdS categorie Master

Imperia. Nella giornata di domenica 22 gennaio, presso il campo urbano di Imperia, si è svolto il Campionato regionale Individuale e di Società di cross per le categorie Master.

Sul podio regionale del campionato di società è salita due volte la squadra dell’Atletica Ceriale San Giorgio.

Medaglia d’argento per gli uomini, secondi alle spalle della Cambiaso Risso che conquista l’oro; al terzo posto il Club Marathon Imperia.

Anche la sezione femminile del team giallonero si difende bene ed ottiene la medaglia di bronzo, preceduta solamente da Delta Spedizioni e Club Marathon Imperia.

I successi della società cerialese non si limitano alle graduatorie per società ma giungono anche in ambito individuale.

“Nasta” Ziliani ha conquistato il titolo di campione regionale Nasta Ziliani; splendido argento per Anna Bianco e medaglia di bronzo per Lina Natalino.

“La società fa i complimenti al Club Marathon Imperia per il nuovo percorso. Il presidente Sergio Barbieri ringrazia tutti gli atleti intervenuti” sono le parole della dirigenza dell’Atletica Ceriale San Giorgio.

Nelle immagini i tesserati dell’Atletica Ceriale San Giorgio ad Imperia