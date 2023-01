Cross allieve di Padivarma, l’Atletica Val Lerrone al terzo posto nella classifica società

La Spezia. La pioggia battente non ha frenato l’entusiasmo dell’Atletica Val Lerrone che ha partecipato alla 1^ prova Regionale – CDS Cross Assoluto e Giovanile, organizzato da CR Liguria – Running Station Team ASD – Padivarma (La Spezia). Un percorso nuovo, a fare gli onori di casa il presidente regionale della Fidal Liguria Carlo Rosiello.

Per la Val Lerrone, la giornata si è chiusa con la soddisfazione di un terzo posto nella classifica Società nel Cross Allieve grazie a Elena Cusato e Emma Baradel che, dopo il Cross Reale di Torino, si confermano determinate nel migliorare le loro prestazioni.

Quarto posto assoluto per Elena Cusato, nel Cross Allieve 4 km, combattiva per tutta la gara, sotto la pioggia battente e che chiude con il tempo di 17:13. Nono posto per Emma Baradel, stessa categoria, con il tempo di 18:34. Settima invece Elisa Pantani nel Cross 5 Km Juniores donne con il tempo di 32:01.

Podio con Elena Cusato e presidente Carlo Rosiello

Nel Cross 5 Km Allievi, Nicolò Parodi è 14° con il tempo di 20:53. Sulla stessa distanza, Lorenzo Galletto, alle prime prove nel cross, è 20° con il tempo 22:20.

Nel Cross 8 km Juniores uomini 14° posto per Giulio Betti con il tempo di 36:54. Buona la prestazione per la categoria Cadetti, sui 3 km, anche per Leonardo Galletto sul terreno difficile di Padivarma.

Nel Cross 10 km Uomini, Andrea Verna conquista un 21° posto con il tempo di 40:00.