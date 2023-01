Coppa Liguria, Savona vs Pra’ FC LIVE: permane la parità a fine primo tempo

PRA’ FC 1 (54′ Vacca) – SAVONA 0

57′ Pra’ galvanizzato costantemente in attacco in questa fase.

54′ Pra’ FC in vantaggio! Vacca ruba palla a Antonelli, che aveva provato a controllarla, e a tu per tu con Porta non sbaglia.

51′ Proteste del Savona. L’arbitro ferma Caredda che si sarebbe involato verso la porta fischiando un fuorigioco a Quintavalle reo, secondo il direttore di gara, di un velo.

46′ Si riparte. Vacca per Gjoka nel Pra’ FC. Stesso undici iniziale per il Savona.

Secondo tempo

45′ Finisce senza recupero un primo tempo avaro di emozioni

38′ Di Roccia costretto a uscire per infortunio. Entra Antonelli.

37′ Fallo di Di Roccia nei pressi del lato destro dell’area per fermare un tentativo di incursione avversario. Il centrocampista savonese è il primo ammonito del match.

35′ Quintavalle conquista palla al limite dell’area e calcia in porta ma centralmente tra le braccia di Lepri.

32′ Punizione di Arcidiacono. Tiro troppo centrale. L’estremo difensore biancoblù blocca senza problemi.

29′ Persiste l’equilibrio, zero sussulti per Lepri e Porta.

22′ Intraprendente Bruzzone. Servizio per la corsa di Lanzarotti. Bella sterzata ma conclusione abbondantemente a lato.

21′ Savona vicino al goal. Quintavalle al limite dell’area per Bruzzone. La conclusione indirizzata verso il palo più lontano si spegne di poco a lato.

18′ Bella azione verticale del Savona: Di Roccia serve Quintavale che si gira e va profondo per Caredda. Da posizione defilata, l’attaccante prova a concludere ma viene murato da un difensore genovese.

17′ In questa fase il Savona prova ad alzare il baricentro. Ma non si registrano azioni pericoloso né da una parte né dall’altra.

10′ Primi dieci minuti di gioco all’insegna dell’equilibrio. Le due squadre si studiano e fanno attenzione a non allungarsi.

3′ Pra’ maggiormente in possesso. Ci prova Palagano dalla lunga distanza ma il tentativo è abbondantemente alto.

2′ Rejaibi apre per El Amraqui che, da dentro l’area, calcia contro l’esterno della rete. Un errore in impostazione del Savona ha dato il via alla prima azione pericolosa dei padroni di casa.

1′ Con dieci minuti di ritardo si parte. Savona in completo rosso. Pra’ FC in completo bianco con una banda verticale giallonera. Subito tra i convocati il nuovo acquisto Giovanni Mela. Classico 4-4-2 per il Savona, con Bruzzone largo sulla sinistra e tandem d’attacco formato da Caredda e Quintavalle.

La gara inizierà con qualche minuto di ritardo su richiesta del Pra’ FC.

Mercoledì sera di Coppa Liguria per il Savona. Sul campo del Pra’ FC, secondo in classifica nel Girone “B” del campionato di Prima Categoria, gli striscioni dovranno sfoderare una prestazione maiuscola per provare a giocarsi tutte le chance di qualificazione fra due settimane in casa. La Coppa Liguria di per sé non rappresenta un obiettivo particolarmente allettante, visto che l’eventuale vittoria non consentirebbe di salire di categoria, ma il Savona non può permettersi brutte figure.

Pra’ FC: 1 Lepri 2 Arcidiacono 3 Leotta 4 Mukaj 5 Favorito 6 Marchelli 7 Gjoka 8 Rejaibi 9 Charles 10 El Amraqui 11 Palagano. A disposizione di mister ci sono: 12 Zunino 13 Arena 14 Scatassi 15 Larosa 16 Noureddine 17 Vacca 18 Seck 19 Carta. Allenatore: Odescalchi.

Savona: 1 Porta 2 Fancellu 3 Esposito 4 Brazzino 5 Kuci 6 Apicella 7 Caredda, 8 Lanzarotti 19 Quintavalle 10 Di Roccia 11 Bruzzone. A disposizione di mister Frumento ci sono: 12 Barbara 14 Rapetti 15 Dalipi 16 Antonelli, 18 Cavallaro, 20 Mela. Allenatore: Frumento.

Arbitro: Lorenzo Albanese di Chiavari.