Convince 90enne a firmare un assegno in bianco e le porta via 50mila euro: denunciato badante 60enne di Loano

Pietra Ligure. Al termine di una rapida indagine, originata dalla querela presentata da una donna 90enne, è stato denunciato un badante italiano 60enne, pregiudicato, dimorante nel loanese, che nel periodo tra agosto e ottobre, dopo aver ottenuto il lavoro di assistente domiciliare dell’anziana donna che aveva sottoscritto un contratto con un’agenzia del luogo, ha approfittato della sua vulnerabilità e condizioni psichiche.

Prima l’ha convinta a consegnarli un assegno firmato in bianco e successivamente lo ha compilato intestandolo a se stesso ed indicando l’importo di 50mila euro, per poi porlo all’incasso versando la somma sul suo conto corrente bancario.

I carabinieri di Pietra Ligure, esaminando la documentazione acquisita e raccogliendo informazioni da persone informate sui fatti, si sono messi alla ricerca del maltolto seguendo il flusso del denaro prelevato dal conto dell’anziana donna, che è stato in breve individuato in una serie di bonifici effettuati dal badante in favore di altri conti correnti, che conducevano a due carte prepagate sempre a lui intestate.

I militari, a questo punto, hanno subito informato la Procura della Repubblica di Savona che, sulla base degli elementi raccolti, oltre a condividere il reato di circonvenzione di persona incapace e furto aggravati dall’aver profittato delle particolari condizioni psicologiche dell’anziana signora, abusando della prestazione d’opera, ha emesso un decreto di sequestro del conto corrente e di perquisizione domiciliare dell’abitazione del 60enne.

Sono stati rinvenuti nello sgabuzzino di casa dell’uomo: un’ingente somma di denaro contante, nonché le carte di credito oltre a documentazione bancaria e testamentaria della vittima, ingiustificatamente nella sua disponibilità. Complessivamente sono stati recuperati e sequestrati circa 30mila euro ritenuti provento del reato.

L’operazione odierna “conferma l’attenzione dell’Arma locale nel prevenire e reprimere i reati predatori, soprattutto verso le persone anziane, che, a causa della loro fragilità, continuano ad essere le più esposte a soggetti senza scrupoli che, approfittando di situazioni a loro favorevoli, non esitano ad approfittarsi della buona fede dei più deboli”.

Si invitano quindi i cittadini, in caso di necessità reale o presunta, “a contattare o recarsi presso un Comando dell’Arma o a non esitare a chiamare il ‘112’ quando hanno dei dubbi anche su chi gli assiste. Il numero è gratis e noi sempre pronti ad aiutarvi”.