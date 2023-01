Colpo in villa ad Andora: rubati orologi e gioielli, monete e banconote rare e una collezione di giocattoli preziosi

Andora. Furti in villa ad Andora, due nella stessa sera. È successo lo scorso venerdì 13 gennaio: mentre del primo era già stata data notizia con dovizia di particolari, oggi sono emersi anche i dettagli del secondo.

I ladri (forse gli stessi in entrambi gli episodi), come riferito direttamente dalla padrona di casa, si sono introdotti nella villa in orario serale, probabilmente seguendo i movimenti della proprietaria.

Hanno atteso che uscisse (si era recata dai genitori, che abitano di fronte a lei) e sono entrati, mettendo letteralmente a soqquadro tutte le stanze a caccia di preziosi.

E la caccia, purtroppo, è andata a buon fine: i malviventi hanno trafugato carte di credito e bancomat, orologi di svariate marche e modelli, gioielli e non solo. Hanno rubato anche una serie di monete e banconote rare, provenienti da svariate parti del Mondo, e una collezione di giocattoli preziosi.

Hanno “risparmiato” solo alcuni orologi lasciati su un comodino e una collezione di francobolli. Hanno cercato anche una fantomatica cassaforte, rimuovendo tutti i quadri dalle pareti, ma senza successo poiché la proprietaria non ne possiede una.

La refurtiva non è ancora stata quantificata, ma si parla sicuramente di diverse migliaia di euro. L’accaduto è stato denunciato ai carabinieri, impegnati nelle indagini per risalire all’identità dei malviventi.

Come detto inizialmente, non si è trattato di un episodio isolato: la stessa sera (venerdì 13 gennaio), i ladri hanno svaligiato anche un’altra villa, portando via gioielli, contanti e orologi per un bottino da almeno 50mila euro.