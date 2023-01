Cinghiali, Coldiretti Liguria: “Abbattimenti in ritardo, continui disagi per l’agricoltura”

Liguria. “Gli abbattimenti sono in ritardo, ciò provoca continui disagi per l’agricoltura”. Lo afferma, in una nota, Coldiretti Liguria.

“Il PRIU (Piano Regionale di Interventi Urgenti) prevede l’abbattimento fino a 35.451 cinghiali, vale a dire il 180% di quanto fatto nel 2021. In supporto a ciò, il 21 dicembre 2022 durante la commissione Bilancio della Camera è stato approvato a sorpresa un emendamento proposto dalla maggioranza alla manovra che prevede la possibilità di abbattere i cinghiali anche in città, nei parchi e nelle aree protette in cui vige il divieto di caccia, per consentire gli abbattimenti di fauna selvatica per motivi di sicurezza e sicurezza stradale. Da quanto si apprende, inoltre, gli esemplari abbattuti continueranno a essere sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e, se ritenuti sicuri, saranno destinati al consumo alimentare. La norma in questione è volta a consentire l’applicazione di misure di contenimento anche al di fuori dei normali ambiti di caccia, nei giorni di stop venatorio e nei periodo di divieto. Proprio per questo, le operazioni devono essere coordinate dai carabinieri forestali, che possono avvalersi di cacciatori riconosciuti, guardie venatorie e agenti di polizia locale. Nonostante ciò, ad oggi la situazione non sembra migliorata: tutt’altro”.

“Continuiamo a versare in una situazione di grave ritardo – spiegano preoccupati Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, presidente e delegato confederale di Coldiretti Liguria– con misure non congrue e un numero di abbattimenti assolutamente inadeguato rispetto all’entità del problema. Tutti questi fattori hanno contribuito a peggiorare la situazione, rendendo ancor più pesante l’emergenza in cui tuttora versano i nostri territori. È un disastro economico, sociale e in termini di sicurezza, sia per l’agricoltura che per il turismo e tutti gli altri settori che si trovano coinvolti”.

“È evidente che le istituzioni devono trovare una soluzione concreta per portare a termine tali operazioni, fondamentali per la sicurezza di cittadini, agricoltori e allevatori della Liguria. Le strategie finora messe in atto si sono rivelate poco o per nulla efficaci, rendendo la vita difficile ai cittadini, agli agricoltori e agli operatori del settore zootecnico, già vessati dalla crisi e dagli esiti del cambiamento climatico in atto. La Regione, inoltre, è stata già sollecitata lo scorso settembre anche dal Ministero della Salute – concludono il Presidente di Coldiretti Liguria e il Delegato Confederale – ad attuare quanto prima le misure previste dal piano integrato di eradicazione della PSA, ma ancora nulla è stato fatto. Il territorio e la popolazione devono essere tutelati e la regione messa in sicurezza, senza se e senza ma”.