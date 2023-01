Ciangherotti: “Bene il bando per il primario di Ortopedia Ponente, ma ad Albenga torni il privato convenzionato”

Albenga. “La notizia del nuovo bando di concorso per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione della ortopedia e traumatologia del ponente è un’ottima notizia. Sarebbe altrettanto auspicabile trovare una soluzione anche per l’ortopedia d’elezione, che in passato ad Albenga ha sempre funzionato bene grazie al modello privato-convenzionato”. Lo dichiara il consigliere e capogruppo albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

Il nuovo bando di concorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 gennaio scorso e scade il prossimo 9 febbraio: “Sono molto contento del ritorno di un primario definitivo incaricato della gestione del reparto del nosocomio pietrese”, aggiunge Ciangherotti.

“Tuttavia – spiega il capogruppo albenganese -, spero possa essere riaperta l’ortopedia d’elezione ad Albenga. Il privato-convenzionato ha sempre saputo dare le giuste risposte, dimostrandosi un ottimo modello anche per il nostro ospedale”.

Secondo Ciangherotti, “si registrano costantemente troppe fughe fuori regione – conclude – e tornare a quella proposta per il Santa Maria di Misericordia, ovviamente con tutte le garanzie di legge come avviene in Lombardia o in altre regioni italiane, potrebbe essere un’ottima soluzione”.