Ceriale, ritrovato il 70enne scomparso

Ceriale. È stato ritrovato pochi minuti fa, nei pressi di una scogliera (in via Pineo), il 70enne scomparso nella giornata di ieri a Ceriale.

Le ricerche – portate avanti da carabinieri (con il supporto dell’elicottero Fiamma), vigili del fuoco, polizia locale, soccorso alpino e con l’ausilio dei droni e dell’unità cinofila – erano proseguite per tutta la notte, in particolare in zona Peagna, ed erano andate avanti anche questa mattina.

Dopo la scomparsa, l’anziano non aveva più fatto più ritorno e nessuno era più riuscito a contattarlo. Sino a pochi minuti fa, quando è stato ritrovato – fortunatamente – in buone condizioni di salute. L’uomo al momento si trova in via precauzionale al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.