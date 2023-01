Ceriale. Nonostante il cielo nuvoloso e il clima non troppo ideale (15° gradi la temperatura dell’aria e altrettanti per quella dell’acqua), sono stati 87 i partecipanti al cimento invernale che si è tenuto questa mattina presso i Bagni Ceriale.

Un ritorno dopo due anni di stop a causa del Covid per il tradizionale appuntamento giunto alla sua 15° edizione con il quale i cimentisti hanno salutato il nuovo anno.

Numeroso anche il pubblico presente che, nonostante il meteo, ha voluto assistere al tuffo dei tanti coraggiosi. Il gruppo più rappresentato è stato quello dei “Nuotatori tempo avverso”, composto da ben 30 persone.

Tra gli 87 partecipanti i più anziani sono stati Rosanna Ibern (1935) e Guerrino Fontana (1942). Mentre i più giovani: Irene Fouruaux e Christian Vegini, entrambi del 2018.

“Viste le condizione metereologiche, l’evento è stato in dubbio fino all’ultimo, poi questa mattina finalmente il tempo si un po’ schiarito – racconta l’assessore Eugenio Maineri – È stata una bella soddisfazione: tanta gente, tanto entusiasmo, tanti giovani e anziani. Avrei potuto partecipare anch’io, per me sarebbe stata la prima volta, ma ero titubante”.

Il cimento di Ceriale

“Ringrazio tutti coloro che hanno contributo alla riuscita dell’evento: i Bagni Ceriale, i cimentisti, gli organizzatori, i miei colleghi dell’amministrazione, l’Ufficio Turismo e la Croce Rossa presente sul litorale. Tutti hanno lavorato per questa manifestazione che è ben riuscita, confermando il successo delle passate edizioni” conclude l’assessore cerialese.