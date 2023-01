Celle Varazze. Mister Emanuele Cola : “Avremmo meritato la vittoria, penalizzati dall’arbitraggio”

C’è grande rammarico in casa Celle Varazze per la sconfitta 1 a 0 in casa del Borzoli. Rammarico per l’arbitraggio e perché non sono stati colti punti al termine di una buona prestazione, non tanto per l’allontanarsi della zona play off. Nonostante un mercato sfarzoso, infatti, il neonato club non si è posto obiettivi particolari. Emanuele Cola, vice di Monteforte, critica la gestione dei cartellini e sottolinea la mancata assegnazione di un rigore apparso anche da distante abbastanza netto per la dinamica dell’azione: recupero palla di Damonte e contrasto con Cuman.

Così Cola a margine del match: “Come ha detto Luca Monteforte, meglio non parlare della terna arbitrale per non incappare in squalifiche. Non è giusto parlare degli arbitri di solito, ma oggi c’era un rigore solare. Tuttavia, la cosa più brutta è stata la gestione dei falli e delle ammonizioni. Voglio dire che i ragazzi hanno fatto una partita giusta. Non penso che sarebbe stato giusto il pareggio. Hanno fatto forse un tiro in porta, su un errore nostro (testa di Balestrino, gran parata di Fois ndr). Noi abbiamo avuto sei o sette occasioni. La loro rete è stata un nostro errore”.

Una stagione tra luci e ombre ma che per l’allenatore non può che essere il preludio di un futuro importante: “Per noi è un’annata sfortunata. Anche oggi, probabilmente Colombo si è fatto male al ginocchio e Piacentini si è nuovamente fermato. Il nostro obiettivo è costruire visto che siamo una società nuova. La società è forte, anche il prossimo anno ci sarà un po’ di travaglio. Costruiremo con tanti giovani. Ci stiamo divertendo, questi ragazzi ci stanno dando tanto. Abbiamo detto che sono stati bravissimi nell’interpretare la partita come l’abbiamo preparata”.