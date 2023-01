Celle: tentano di rubare in una casa, ma i padroni li mettono in fuga

Celle Ligure. Quel rumore sospetto, nel mezzo della quiete della tarda serata, ha messo in allarme i padroni di casa. Così, appena aperta la persiana, sono stati visti, disturbati e si sono subito dati alla fuga.

Tre individui sorpresi nel tentativo di scavalcare il cancello di un’abitazione ed entrare nel suo giardino. È successo ieri sera intorno alle 23 nella zona della Costa, all’inizio della frazione, poco sopra il paese.

Tre uomini, uno parlava italiano mentre si rivolgeva all’altro sollecitandolo a fare presto. I padroni di casa lo hanno sentito chiaramente dire: “Sbrigati”.

I tre sono subito fuggiti appena hanno visto le persone alla finestra. Due di loro in moto, il terzo in bicicletta. Immediatamente avvertiti i Carabinieri che sono arrivati subito e hanno setacciato l’intera zona.

Ancora paura tra gli abitanti. Un allarme che continua. Dalla fine dello scorso novembre si susseguono furti.

Dopo una breve pausa dagli ultimi, in ordine di tempo, in via Montello, poco distante dalla zona di ieri, e in via Mulino a Vento, pochi giorni prima di Natale, ecco che torna la paura tra i residenti che ormai da tempo sono in stretto contatto e più che mai attenti ad avvisarsi reciprocamente.