Celle, Luca Minuto è il nuovo priore della Confraternita di San Michele Arcangelo

Celle Ligure. È Luca Minuto, dal primo gennaio, il nuovo priore dell’Oratorio di San Michele. Cellese, sarà alla guida della storica confraternita per i prossimi tre anni.

“Rispettare e tramandare le tradizioni, mantenere serenità e coesione tra consorelle e confratelli, – questi alcuni degli obiettivi. – Implementare la partecipazione dei cellesi alle attività oratoria. Proseguire, come già iniziato con successo nel mio mandato precedente, la formazione di portatori di crocifissi processionali”.

Minuto, che subentra ad Andrea Freccero, sottolinea, tra le priorità, l’intenzione di mantenere un’usanza molto cara ai cellesi che identificano nell’Oratorio, lungo via Ferrari, un prezioso simbolo, sinonimo di radici e storia del paese cui si sentono profondamente legati “proseguire l’ospitalità dei defunti in Oratorio” poi ancora per il priore “aumentare la visibilità della Confraternita attraverso attività culturali”.