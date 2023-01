Celle Ligure, successo per il corso di difesa personale organizzato da Libertas e Comune

Celle Ligure. Grande partecipazione ed entusiasmo al corso di difesa personale femminile che si è concluso sabato 14 gennaio presso la palestra comunale di via Torre a Celle ligure organizzato dal Centro Regionale Libertas Liguria in collaborazione con la Asd Scuola Wu Tao Savona e dal Comune di Celle Ligure.

Gli incontri programmati in due giornate sono stati svolti all’insegna di un grande coinvolgimento da parte di tutti i partecipanti, sia nello svolgimento inerente la parte teorica che in quella pratica, dimostrando non solo interesse ed impegno costante, ma anche buone capacità nell’apprendere le nozioni e le tecniche mostrate e le loro applicazioni. Tutto questo è stato reso possibile grazie all’ottima organizzazione dell’amministrazione del Comune di Celle Ligure che ha permesso in tempi brevi di promuovere un’iniziativa importante su un argomento di attualità ultimamente molto sentito, usufruendo come spazio dedicato una palestra con una logistica eccellente.

A dirigere il corso è stato il Maestro Stefano Lo Muzio insieme al suo team affiatato della Scuola Wu Tao Savona che costantemente lo segue in numerose iniziative in tema di difesa personale in varie province, dimostrando ancora una volta di essere all’altezza delle aspettative con coinvolgendo con entusiasmo e professionalità tutti i partecipanti in un contesto piacevole e tranquillo.

Il Maestro Lo Muzio descrive così il corso svolto: “Un gruppo di persone così motivato ed entusiasta sicuramente è un forte stimolo per noi nel continuare a svolgere corsi su questa tematica molto importante ed utile sulla prevenzione alla difesa personale; ascoltare ogni partecipante sulle proprie esperienze vissute e le relative reazioni ad esse associate ha reso possibile un ulteriore approfondimento dell’argomento, rendendo ancora più motivato l’apprendimento ed il conseguimento del corso”.

La conclusione è stata suggellata dalla presenza del Cav. Roberto Pizzorno, delegato provinciale del CONI e presidente regionale Libertas quale Ente di Promozione Sportiva collaboratrice al progetto svolto, con l’assegnazione degli attestati di partecipazione a tutti i partecipanti.