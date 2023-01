Celle, il freddo e le raffiche non fermano gli appassionati di surf

Celle Ligure. Le forti raffiche di vento e le temperature rigide non spaventano per nulla i surfisti che, al contrario, hanno approfittato del mare agitato per cavalcare le onde di questo pomeriggio. Così eccoli nella zona di San Bastian, a ponente del paese.

Una manciata di gradi sopra lo zero non hanno frenato entusiasmo e passione. Onde ideali quelle di oggi per chi ama questo sport.

Così, poco importa del freddo e si sale a cavallo delle onde. Uno spettacolo per chi sbirciava dall’alto.