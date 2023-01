Celle: entrano in casa per rubare, ma c’è il padrone e scappano

Celle Ligure. In sala, quando si accorge che la porta di casa è aperta. Entra freddo e va a chiuderla. Pensa che sia la moglie, le parla. Ma lei non risponde, perché non è di rientro con i sacchi della spesa. E arriverà dopo.

Tentativo di furto in una casa a Cassisi, frazione di Celle. É successo sabato sera, intorno alle 17,45.

“Mia moglie sarebbe tornata alle 18, per questo, quando ho visto la porta aperta credevo fosse lei. Le ho parlato e non mi ha risposto”, ci racconta il padrone di casa che ha subito capito, essendo la donna ancora fuori, che la porta era stata aperta per compiere un furto.

“Ho avvertito subito i carabinieri che sono arrivati immediatamente”. Buio, la parte terminale di Cassisi, poco prima del bosco.

“Probabilmente hanno aperto con una carta tipo bancomat perché non c’erano giri di chiave, – spiega a IVG.it il proprietario, dopo lo spiacevole episodio. – Non ho sentito rumori particolari. Secondo me sono passati dall’orto credendo non ci fosse nessuno. Io ero in sala, a pochi metri. Mi hanno visto e sono fuggiti lasciando la porta aperta”.