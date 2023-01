Caro energia, Noberasco costretta per la prima volta a chiedere la cassa integrazione

Carcare. Calo dei consumi e aumento dei costi, una situazione difficile quella in cui molte aziende versano in questo momento, dopo la crisi dovuta al Covid e la batosta del caro energia. Tra queste anche il colosso della frutta secca Noberasco che per la prima volta nella sua storia ha richiesto di accedere alla cassa integrazione straordinaria per i dipendenti di Carcare e Bergamo.

Una richiesta dovuta ad un insieme di fattori negativi che hanno coinvolto l’economia in generale e il mercato di riferimento in particolare e che hanno causato uno squilibrio economico rendendo necessario una composizione di negoziato della crisi. “Prima la pandemia – spiega l’amministratore delegato Mattia Noberasco – poi la guerra in Ucraina, con la conseguente impennata dei costi dell’energia, ma anche delle materie prime. Non ha aiutato nemmeno il dollaro, che è diventato più forte e ha causato diverse perdite. Una concomitanza di fatti difficile da gestire, soprattutto in questa fase. Per questo abbiamo deciso di ricorrere alla cassa integrazione, operazione che non avevamo mai fatto prima”.

L’ad però assicura: “Non ne faremo un uso massiccio e le aree operative saranno poco interessate, si interverrà principalmente in altri reparti. Ancora è tutto da definire, anche il numero di dipendenti che saranno messi in cassa”.

Domani pomeriggio (12 gennaio), l’azienda si confronterà proprio su questo aspetto con i sindacati. “La comunicazione del ricorso alla cassa integrazione ci è arrivata a fine anno – racconta Giovanni Tiglio, segretario provinciale della Filcams Cgil – domani ci incontreremo con l’azienda per capire cosa fare per evitare che la crisi vada avanti e che tipo di piano di rientro e di rilancio è stato previsto. Punteremo sul fatto che dovranno essere mantenuti gli impegni presi nel 2022 sulle stabilizzazioni dei precari e il premio risultato. Verranno inoltre discusse altre indicazioni operative sull’utilizzo della cassa”, annuncia il sindacalista.

Lunedì prossimo (16 gennaio), è previsto un altro tavolo di confronto, questa volta Noberasco incontrerà il ministero del Lavoro.