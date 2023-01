Caro carburante, sciopero dei benzinai il 25 e 26 gennaio: “Basta con questa ondata di fango”

Liguria. Distributori chiusi per protesta. I benzinai di Faib, Fegica e Figisc/Anisa hanno proclamato lo sciopero nazionale, sia in autostrada che sulla viabilità ordinaria, per i giorni 25 e 26 gennaio.

Questa la risposta da parte della categoria dopo la pubblicazione del decreto Trasparenza del governo Meloni che introduce di fatto “disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo e sanzionatori del Garante prezzi”.

La protesta, prevede anche una manifestazione davanti a Montecitorio, per “ristabilire la verità e porre fine all’ondata di fango scatenata dal governo contro una intera categoria di lavoratori – scrivono i promotori – solo per cercare di coprire le proprie responsabilità politiche e la scelta di eliminare di colpo il taglio delle accise che ha causato l’aumento dei prezzi dei carburanti“.

Ieri, dopo una riunione tra le tre sigle che rappresentano i gestori Faib-Confesercenti, Fegica e Figisc-Confcommercio, secondo cui non c’è speculazione e sono stati usati come capro espiatorio, si è proposto un incontro con il governo per fare il punto dopo il decreto annunciato l’altro ieri sera che prevede, tra l’altro, un tetto ai prezzi in autostrada.

L’Antitrust nei giorni scorsi ha messo infatti nel mirino le possibili speculazioni sui prezzi dei carburanti, in salita dopo la decisione sul Governo di eliminare completamente il taglio delle accise introdotto dal governo Draghi. Il presidente dell’Autorità, Roberto Rustichelli, ha scritto al comandante generale della Guardia di finanza, Giuseppe Zafarana, chiedendo documenti relativi alle violazioni accertate.

Intanto anche in Liguria i prezzi ai distributori, specialmente in autostrada, hanno raggiunto livelli che non si vedevano da tempo: alla stazione di servizio di Sant’Ilario Nord, per esempio, il gasolio al servito viene venduto a 2,47 euro al litro.