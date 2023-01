Caro benzina, nuovo allarme per le aziende di trasporto. Faib: “Bene i controlli, i gestori chiedono chiarezza”

Savona</ Il nuovo rincaro nei prezzi della benzina e dei carburanti registrato dall’inizio dell’anno alimenta le preoccupazioni sull’impennata complessiva nei costi del trasporto.

La decisione del governo di reintrodurre la quota piena delle accise determina infatti un aumento, nel mese di gennaio, di 30 centesimi su un litro di benzina o gasolio rispetto a marzo scorso, e di 18 centesimi al litro rispetto a dicembre.

E se gli aumenti, giudicati troppo elevati, sono oggetto anche di accertamenti da parte degli organi inquirenti in merito alle denunce su presunte speculazioni illegittime, nel savonese sono i benzinai a dire la loro, anche alla luce dei controlli in atto. “Siamo solo spettatori – afferma il presidente provinciale Faib Confesercenti Marco Ferro -. I benzinai subiscono come gli altri consumatori l’incremento dei prezzi alla pompa, in quanto il guadagno paradossalmente si riduce. Noi otteniamo sempre 3 centesimi lordi al litro come media e, naturalmente, maggiori sono i prezzi e meno carburante si vende…”.

“Semmai, in caso di effettive speculazioni avvenute con la fine degli sconti sulle accise, è il caso di guardare a monte della filiera, dalla compagnie fino alla distribuzione dei carburanti. E per quanto ci riguarda ben vengano i controlli e la necessarie chiarezza sui prezzi di benzina e diesel”.

“I gestori non hanno certo responsabilità e/o potere decisionale sull’andamento dei prezzi e ci teniamo a ribadirlo con forza, anche perché proprio come Faib stiamo conducendo a livello nazionale incontri e colloqui tecnici con il Governo per stabilire possibili distorsioni al sistema e, fermo restando lo stop alle agevolazioni dall’inizio dell’anno, valutare un intervento stabilizzatore” spiega il responsabile di categoria. “Inoltre i benzinai, per nove mesi, hanno sostenuto l’anticipo del taglio delle accise, senza alcuna compensazione, peraltro più volte richiesta. E’ quindi urgente una organica ristrutturazione del settore, razionalizzando la rete e diversificando le attività non oil sulle stazioni, valorizzando i prodotti petroliferi ecologici e sintetici e ristrutturando la fiscalità che grava sui carburanti”.

“Quanto al maggior costo del diesel rispetto alla benzina si tratta di una tendenza del mercato, considerato l’aumento della domanda per il gasolio rispetto alla stessa benzina”.

“L’aspetto da chiarire, semmai, è come mai in estate il prezzo al barile in estate era di 120 dollari, ora siamo sugli 80, una diminuzione progressiva che aveva caratterizzato un tariffario più basso grazie anche agli sconti sulle accise, ma che ora comunque non vede conseguenze sul prezzo finale alla pompa, in uno scenario di aumenti senz’altro lievitati a certi livelli”.

“Per questo siamo impegnati affinché possano a breve arrivare misure idonee a tutela di tutti, gestori e benzinai compresi” conclude il presidente Ferro.

E intanto i prezzi record incidono pesantemente sui costi gestionali del settore autotrasporto, alle prese anche con i rincari dei pedaggi autostradali: le associazioni di categoria hanno già lanciato l’allarme sul possibile collasso del sistema, alla luce della situazione dei prezzi. Ma non solo, in quanto si mette in guardia dal rischio di speculazioni a danno dei piccoli autotrasportatori, che invece non hanno certo la forza contrattuale rispetto ai colossi della logistica e della grande distribuzione.

Sul fronte delle aziende di trasporto private, come il caso della “Balestrino Viaggi” di Pietra Ligure: “C’è una presunta speculazione delle aziende petrolifere, in quanto il prezzo al barile è lievemente diminuito ma il risultato alla pompa non si vede e noi siamo fortemente danneggiati” afferma l’amministratore della società savonese, Alessandro Balestrino.

“Considerato che abbiamo già effettuato moltissimi preventivi basandoci su un gasolio a 1,75 euro al litro e oggi lo troviamo a ben 2 euro, su un viaggio a media percorrenza, ammettiamo anche solo fino a Milano, con un consumo di 200 litri perdiamo circa 50 euro per il nostro singolo servizio di trasporto“.

“Ma questo, appunto, è solo un piccolo esempio, che testimonia comunque una situazione senz’altro preoccupante e sulla quale auspichiamo interventi che possano ripristinare prezzi calmierati per il nostro settore, uscito da poco dal Covid e ancora alle prese con i rincari energetici” conclude Balestrino.

E se ci spostiamo dal privato al pubblico anche per la stessa TPL Linea la nuova escalation nel costo del gasolio così alto andrà a incidere sulle casse aziendali, nell’ambito delle previsione di spesa alla voce dei costi fissi per il 2023, fermo restando le misure di ristoro previste e in arrivo per il comparto proprio per contrastare il caro energia.