Caro benzina, aziende di autotrasporto costrette a fermare alcuni mezzi: “Viviamo alla giornata”

Savona. Impennata dei prezzi dei carburanti, è di nuovo allarme per le aziende di autotrasporti che devono fare i conti con l’aumento delle spese e cercano di sopravvivere, tra le tante difficoltà.

Dal 1° gennaio, infatti, le tariffe di benzina e gasolio sono tornate a sfiorare i 2 euro a litro a causa della decisione del governo di porre fine allo “sconto” sulle accise, introdotto da Draghi e poi parzialmente prorogato da Meloni. Una scelta che ha provocato un aumento di circa 18 centesimi a litro rispetto a dicembre e 30 centesimi in più rispetto a marzo 2022.

Il rincaro si è subito fatto sentire, mandando nuovamente in crisi le aziende dell’autotrasporto. Come testimonia Angelo Schettini, titolare di Ideal Rent, azienda di autotrasporti di Millesimo: “Viviamo alla giornata – racconta – gli autisti non si trovano, il lavoro è quello che è. Tra concorrenti ci facciamo la guerra di 10 euro, siamo tutti in difficoltà”.

La prima batosta è arrivata con la pandemia: “Ho otto pullman, ma a causa del Covid ho deciso di togliere l’assicurazione e fermarne tre – dichiara Schettini – Al termine dell’emergenza sanitaria, era iniziata una lieve ripresa, poi il caro carburanti e la preoccupazione è di nuovo salita. Con i rincari e la situazione che potrebbe cambiare anche in peggio, abbiamo deciso di non fare preventivi a lunga scadenza e, nel caso di clienti fidelizzati, abbiamo spiegato che se necessario verrà applicata una percentuale in più per sopperire all’aumento della spesa del gasolio”.

Tanta incertezza, dunque: “Ho pensato di chiudere – ci rivela il titolare di Ideal Rent – sono vicino alla pensione ed ora è davvero dura andare avanti. Ma mio figlio ha voluto entrare in azienda, quindi resisto per lui, sarebbe una grande soddisfazione se riuscisse a continuare, anche se l’ho avvisato che non sarà per nulla facile”.

“Al momento – spiega – sono davvero poche le gite organizzate, in tanti ancora hanno paura di viaggiare in pullman. Riusciamo a rimanere a galla grazie a collaborazioni con ditte e ferrovie. E nel weekend anche con le squadre di calcio. Solo di turismo non riusciremmo a sopravvivere, i numeri sono scesi drasticamente rispetto al pre covid e a questo si aggiunge l’aumento delle spese”.

Preoccupazione anche per “Balestrino Viaggi”, azienda di Pietra Ligure: “C’è una presunta speculazione delle aziende petrolifere, in quanto il prezzo al barile è lievemente diminuito ma il risultato alla pompa non si vede e noi siamo fortemente danneggiati – afferma l’amministratore della società savonese, Alessandro Balestrino – Considerato che abbiamo già effettuato moltissimi preventivi basandoci su un gasolio a 1,75 euro al litro e oggi lo troviamo a ben 2 euro, su un viaggio a media percorrenza, ammettiamo anche solo fino a Milano, con un consumo di 200 litri perdiamo circa 50 euro per il nostro singolo servizio di trasporto. Ma questo è solo un piccolo esempio, che testimonia comunque una situazione senz’altro preoccupante e sulla quale auspichiamo interventi che possano ripristinare prezzi calmierati per il nostro settore, uscito da poco dal Covid e ancora alle prese con i rincari energetici”

Se ci spostiamo dal privato al pubblico anche per la stessa TPL Linea la nuova escalation nel costo del gasolio andrà a incidere sulle casse aziendali nell’ambito delle previsione di spesa alla voce dei costi fissi per il 2023, fermo restando le misure di ristoro previste e in arrivo per il comparto proprio per contrastare il caro energia.