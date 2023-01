Carnevale a Savona, nella Torre del Brandale apre la casa di Cicciolin

Savona. Da oggi, sabato 28 gennaio, Cicciolin, re del carnevale di Savona, apre la sua casa a tutti coloro che vogliono incontrarlo.

Una storia lunga settant’anni, una maschera che a differenza di tutte le altre arriva dal mare. E’ dal 1953 che Re Cicciolin domina il carnevale della Città di Savona. Domenica scorsa è tornato alla grande, scortato dai bambini sulle imbarcazioni dell’Assonautica, circondato dagli oltre 40 gruppi che hanno preso parte al corteo delle maschere fino a piazza Sisto dove il sindaco di Savona gli ha consegnato le chiavi della città.

Dopo anni difficili per le normative in merito di prevenzione alla diffusione del Covid, finalmente si è tornati a festeggiare. Tanti gli appuntamenti nelle Rsa della provincia per portare un sorriso agli anziani e ai malati, e tanti anche gli appuntamenti con i più piccoli con la novità di quest’anno: la Casa di Cicciolin allestita nell’atrio della Torre del Brandale, sede storica della associazione “A Campanassa” a cui Romeo Bevilacqua ha donato la maschera nel 1953 con tanto di atto notarile.

“A casa di Cicciolin sarete accolti dal mazziere che vi presenterà sua maestà il re del carnevale – spiegano da A Campanassa – Potrete parlare con lui, fare una foto e conoscere la storia e la sua tradizione”.

La prima giornata di apertura è sabato 28 gennaio dalle 15 alle 18 ma già sono previste altre giornate di visita per tutti il 1^ febbraio, il 6 febbraio e altre ancora.

Per informazioni è possibile consultare il sito internet dell’associazione www.campanassa.it o le pagine Facebook dedicate alla maschera savonese.