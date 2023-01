Carenza di farmaci nel savonese: “Mancano antibiotici e sciroppi soprattutto per bambini”

Savona. Antibiotici, sciroppi, farmaci per l’aerosol. Sono centinaia i medicinali che mancano alle farmacie savonesi, che in queste settimane hanno dovuto fare i conti con consegne ridotte e a singhiozzo.

Un problema nazionale, quello della carenza di farmaci, che da dicembre sta mettendo in difficoltà anche la nostra provincia. Sono tanti, infatti, i casi di influenza in questo periodo che, uniti al Covid, hanno provocato un aumento della domanda, a cui però il mercato al momento non riesce a rispondere completamente.

“Attualmente nella mia farmacia mancano 130/140 prodotti, soprattutto farmaci stagionali – dichiara Giovanni Zorgno, presidente provinciale dell’Ordine dei farmacisti e titolare della farmacia in via dei Mille a Savona – In alcuni casi riusciamo a sostituirli con i generici, ma ci sono stati periodi in cui ad esempio l’ibuprofene era introvabile in tutte le forme, sia originale che generica. Inoltre, le farmacie che sono più attrezzate a livello di preparazioni galeniche sono riuscite a supplire alla carenza con prodotti fatti in casa”.

“In particolare – sottolinea Zorgno – è difficile reperire farmaci che ora risultano importanti per la fase influenzale e il covid”. Per quanto riguarda la tachipirina, “la carenza si è verificata esclusivamente per lo sciroppo e le supposte, non a livello di compresse”.

Molteplici le cause che hanno portato a questa situazione, tra queste – secondo il farmacista – “la carenza del principio attivo, un maggior utilizzo di questi farmaci, in quanto quest’anno sono esplosi sia il covid che l’influenza, e le difficoltà nel reperimento di alluminio per i blister dei medicinali e vetro per gli sciroppi”.

Ad influire anche la pandemia con alcune fabbriche cinesi che hanno rallentato la produzione a causa di una nuova impennata dei contagi da Covid. E la guerra in Ucraina, che ha inciso non solo sulla carenza di materie prime, ma anche sui rincari ai carburanti con le aziende che hanno limitato la frequenza delle consegne.

“Purtroppo – racconta Fabio Panizza, titolare della farmacia San Michele di Albenga – molti medicinali non si trovano né dai grossisti né dalle aziende, ci sono numeri di emergenza per reperire i prodotti, però anche questi ne sono sprovvisti. Mancano medicinali base: antibiotici, farmaci broncodilatatori, per la pressione, ma anche per la prima infanzia. Quello che riusciamo a fare in laboratorio lo facciamo, però non tutti i farmaci possono essere preparati ‘in casa’, anche perchè manca la materia prima”.

“Così come durante la pandemia ci siamo attrezzati per produrre gel per le mani, anche adesso abbiamo cercato di adattarci – dice Federico Saettone, della Farmacia Saettone di Savona – Produciamo in laboratorio alcuni medicinali, ovviamente hanno un costo più elevato rispetto ai farmaci da banco prodotti dalle industrie, ma almeno riusciamo a compensare alle carenze che al momento riguardano in particolare antibiotici e sciroppi per la tosse. A settembre, consapevoli che si sarebbe potuta verificare una situazione simile, abbiamo fatto scorta, ma non è risultata sufficiente”.

Anche a Cairo Montenotte si lamenta lo stesso problema, in particolare per i farmaci dei bambini. “La situazione sta leggermente migliorando rispetto a prima, ma non è rosea – evidenzia Alberto Vieri della Farmacia Rodino – per quanto riguarda ad esempio l’augmentin ce ne arriva meno della metà delle richieste. Per gli adulti in qualche modo riusciamo a sostituire i farmaci mancanti, mentre per i bambini è più difficile. Mancano soprattutto sospensioni e antibiotici, per questo, quando arriva qualcosa, avviso subito i pediatri”.

Una collaborazione importante, quella che si è create tra medici e farmacisti in Valbormida, come conferma Silvia Zecca, segretaria provinciale e nazionale della Fimp (Federazione Italiana Medici pediatri): “Comunichiamo continuamente e questo ci aiuta ad evitare di prescrivere farmaci introvabili – dichiara – all’inizio è stato più difficile, ma poi siamo riusciti a trovare la strada giusta”.

La pediatra, però, ci tiene a precisare che al momento la situazione non è allarmante come un mese fa: “La scelta rimane limitata, ma rispetto a prima ora sono disponibili 2 o 3 antibiotici e quindi riusciamo a cavarcela. Ci sono difficoltà a trovare la moxicillina pura, utilizzata per curare forme da streptococco, in questo caso abbiamo optato per la seconda scelta, farmaci meno mirati ma ad ampio spettro e quindi comunque funzionanti”.

A dicembre, il problema ha riguardato anche i farmaci per l’aerosol “ma, almeno in Valbormida – dichiara Zecca – ora sembra essersi risolto”. E la speranza è che presto lo stesso accada anche per gli altri medicinali.