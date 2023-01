Carcarese in serie positiva, il presidente Ferrero: “Il gruppo sta facendo la differenza”

Carcare. Dopo due pareggi di fila, entrambi col risultato di 1 a 1, la Carcarese è tornata al successo battendo 3-2 il Borzoli, squadra che veleggia in zona playoff. Sale così a sei la striscia di incontri consecutivi senza sconfitte per i biancorossi, dei quali quattro vittorie.

Il settimo successo in campionato dei biancorossi è maturato in rimonta: all’ottantesimo erano sotto 2 a 1, per poi ribaltare il risultato nei minuti finali con le reti di Brovida e Briano.

Negli ultimi quattro incontri giocati al “Corrent”, la Carcarese ha ottenuto 10 punti. “Fortunatamente il nostro campo incomincia a dare i suoi frutti – commenta il presidente Alessandro Ferrero -. Ringrazio i nostri tifosi, sempre presenti ad incitarci. Grazie alla squadra, agli allenatori, a tutti: in questo modo ci stanno facendo divertire. Fortunatamente da qualche settimana a questa parte riusciamo ad esserci quasi tutti, a parte qualche squalificato ogni tanto. Ci si diverte, si fanno i risultati e piano piano stiamo raggiungendo il nostro obiettivo, che è la salvezza”.

Qual è stata l’arma vincente per avere la meglio sul Borzoli? “Il gruppo ha fatto la differenza – afferma Ferrero -. Abbiamo a disposizione un gruppo di ragazzi che, anche se giovani, sanno quello che vogliono, sanno dove dobbiamo arrivare e quello che possono dare. Oggi i cambi hanno dato ragione al mister e ci hanno fatto vincere la partita. Un plauso personale lo faccio a Brovida, perché ultimamente ha avuto un po’ di problemi fisici ma è quello che poi riesce sempre a darci una mano nel momento in cui viene chiamato in causa”.

Ora la zona playoff dista solamente 2 punti. “Il nostro obiettivo ad inizio campionato era un altro: la salvezza. Lo stiamo raggiungendo, poi tutto quello viene in più è bene accetto e ci può servire per maturare, pensando già alla prossima stagione. Ad oggi, però, la salvezza non è ancora raggiunta”.