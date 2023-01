Carcarese, Gavarone: “Praese squadra attrezzata, riuscire ad ottenere i tre punti sarebbero il massimo”

Carcare. “La Praese è una squadra molto attrezzata, è seconda in classifica non a caso, però siamo a casa nostra e dobbiamo cercare di farci rispettare. Se riuscissimo ad ottenere i tre punti, sarebbero il massimo”.

Non c’è timore, ma consapevolezza e speranza nelle parole del giovane terzino della Carcarese Luca Gavarone che, arrivato quest’anno in biancorosso, ha già collezionato diverse presenze da titolare, senza mai far mancare il suo apporto alla squadra.

Anche questa sera (alle 20:30), probabilmente, scenderà in campo nel recupero della 15° giornata: la gara con i genovesi, infatti, era prevista per domenica 18 dicembre, ma causa neve è stata rinviata.

Il compito per la formazione valbormidese non sarà per nulla semplice, considerando che la Praese è una delle compagini più temute del girone A di Promozione: nelle 15 partite giocate fin qui, non ha mai perso e l’intenzione è quella di proseguire la sua marcia senza intoppi per cercare di sopperire al gap di 5 punti che, al momento, la separa dalla capolista Pietra Ligure.

Ad aspettarla la Carcarese, desiderosa di tornare a vincere tra le mura amiche dove in campionato ha sempre faticato: solo una, infatti, la vittoria ottenuta al Corrent, contro la Golfo Dianese.

Impresa che non è riuscita ai biancorossi nel derby di domenica scorsa con il Bragno, quando sono riusciti a pareggiare allo scadere. “È stata completamente un’altra partita rispetto all’andata – commenta Gavarone – a settembre non avremmo potuto chiedere di più, l’approccio è stato sbagliato, non siamo praticamente scesi in campo. Invece domenica ci saremmo meritati i tre punti, peccato non essere riusciti a segnare un po’ prima”.