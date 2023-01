Carcarese batte Praese, mister Chiarlone: “Capolavoro! Sacrificio, coraggio e qualità”

Mercoledì sera perfetto per la Carcarese. La formazione biancorossa non aveva ancora vinto in casa in questo campionato. Il tanto atteso successo è arrivato contro la Praese, squadra che insieme al Pietra Ligure capolista è candidata alla vittoria finale. Tra l’altro, i genovesi non avevano ancora perso in questa stagione.

Entusiasta mister Loris Chiarlone: “Prima della partita ho detto che ci sarebbero voluti grande sacrificio e grande coraggio. Soltanto credendoci tutti avremmo potuto disputare una gara importante. Ma abbiamo messo in mostra anche grande qualità. Possiamo definire questa gara come un piccolo/grande capolavoro. Mi porterò dentro per molto tempo questa partita”.

“Abbiamo affrontato una grandissima squadra, che non aveva ancora perso – aggiunge -. Siamo molto soddisfatti. In casa abbiamo sempre raccolto meno di quello che avremmo meritato. Come mai giochiamo meglio con le squadre in alta classifica? Penso per il fatto che le squadre dei piani provano a proporre. Ci troviamo meglio contro queste squadre. Invece, facciamo più fatica contro squadre più chiuse: in questi match perdiamo la rotta ed è questo ciò che dobbiamo migliorare”.

Riuscirà la Carcarese a riproporsi negli scontri diretti per la salvezza? Domenica contro il fanalino di coda Baia Alassio ci sarà subito un test probante su questo aspetto: “Dovremo riproporre questa grande partita il più spesso possibile. Contro i gialloneri dovremo giocare come oggi, altrimenti questa bella vittoria serve a poco”.

Classifica: Pietra Ligure 40; Praese 35; Serra Riccò 29; Borzoli e Ceriale 26; Soccer Borghetto, Celle Varazze e Sampierdarenese 25; Ventimiglia 24; Carcarese 23; New Bragno 18; Campese 17; Legino 14; Golfo Dianese 11; Ospedaletti 10; Baia Alassio 6.