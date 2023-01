Carcare, incontro tra Comune e Confcommercio: “Collaborazione che porterà i suoi frutti”

Carcare. Incontro in Comune a Carcare tra amministrazione comunale, Confcommercio e gli operatori della galleria commerciale. Presenti il sindaco Christian De Vecchi, l’Assessore al Commercio Enrica Bertone, la Confcommercio delegazione Valbormida, rappresentata dal Presidente Giuseppe Molinari e dal Consigliere carcarese Roberto Zunino e una folta presenza di operatori del Consorzio Galleria Commerciale di Carcare, nelle figure rappresentative di Bruna Caviglia e Massimo Marini.

“Come si evince dalla sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune – spiega Roberto Zunino, delegato Valbormida di Confcommercio -, l’attuale Amministrazione Comunale, nonostante le congiunture economiche e sanitarie sfavorevoli degli ultimi anni, ha investito in progettazione per partecipare a bandi di enti superiori con la finalità di ottenere finanziamenti regionali (ne sono arrivati per quasi 10 milioni di euro) per costruire e/o mantenere opere pubbliche quali la scuola elementare e la palestra completamente rinnovate (servizi adiacenti alla Galleria Commerciale appunto), il trasferimento del CPI nella Galleria Commerciale programmato per l’anno in corso, i molti benefici possibili per la Galleria Commerciale derivati dalla Legge Regionale n°23 in materia di riqualificazione urbana e cambio di destinazione d’uso per gli immobili commerciali e non, la messa in sicurezza del fiume Bormida e contestuale inserimento di una nuova passerella di collegamento tra via Abba e Piazza Divisione Cuneense, il recupero dell’Asilo Mallarini in stato di abbandono con un finanziamento PNRR, un progetto per la riqualificazione di Piazza Caravadossi ed infine la realizzazione di 100 nuovi posti auto partendo dal recupero di solette di autorimesse mai destinate a quell’uso”.

“L’occasione per fare una sintesi propositiva di tutte queste novità si è presentata nella serata di martedì 17 gennaio, presso la sala consiliare del Comune di Carcare. La serata è stata proficua per gettare future basi collaborative che potrebbero portare buoni frutti per il futuro del commercio carcarese”.