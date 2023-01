Capodanno 2023: a Genova 30mila in piazza De Ferrari, piazze gremite in riviera

Liguria. La pioggia non ha fermato la festa per l’arrivo del 2023: il Capodanno in diretta nazionale trasmesso da Canale 5 ha radunato circa 30mila persone in piazza De Ferrari a Genova, secondo stime provenienti da fonti ufficiali. Nessuna particolare criticità sul fronte della sicurezza, anche se il divieto di sparare botti e fuochi d’artificio è stato ampiamente trasgredito, come negli anni scorsi.

Il grande afflusso di persone ha costretto i volontari di protezione civile e le forze dell’ordine a chiudere gli accessi dai lati di via Vernazza e via Petrarca in prossimità della mezzanotte, per scongiurare il rischio di sovraffollamento. Per lo stesso motivo, come programmato, è stata chiusa la stazione della metropolitana.

Sul palco di piazza De Ferrari, con la conduzione di Federica Panicucci, Anna Tatangelo, Baby K, Patty Pravo, Rocco Hunt, Rovazzi, The Kolors. E poi Big Boy, Blind, Erwin, Fausto Leali, Follya, Gemelli DiVersi, GionnyScandal, Ivana Spagna, Luigi Strangis, Mamacita, Riccardo Fogli, Riki, Roby Facchinetti. Direttamente dalla scuola di Amici, Angelina, Cricca e Rita hanno proposto una performance di canto e ballo.

“La pioggia non ha fermato una festa bellissima che ci ha permesso di iniziare l’anno con la Liguria protagonista nelle case di milioni di italiani. Grazie a chi ha regalato questo straordinario spettacolo a Genova con un capodanno unico che difficilmente dimenticheremo. E ci auguriamo che sia il primo di una lunga serie. La Liguria parte nel 2023 con il piede giusto”, dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

E dal capoluogo, spostandoci in riviera, feste, canti e balli hanno animato le piazze dei comuni savonesi che hanno salutato l’arrivo del 2023. Spettacoli pirotecnici, animazione per i più piccini e altri eventi sono stati protagonisti di San Silvestro e della lunga nottata, con migliaia di persone che hanno festeggiato l’arrivo del nuovo anno.

Tutto esaurito nei ristoranti e locali del savonesi, dove l’hanno fatta da padrone veglioni e cenoni.

E le manifestazioni natalizie proseguono anche in questo 1 gennaio 2023