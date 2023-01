Caos automedica in Valbormida, “Cairo in Comune” convoca Gratarola: “Chiesta audizione in consiglio comunale”

Valbormida. Due codici rossi in poco tempo in Valbormida, con esito tragico, e Giorgia Ferrari e Silvano Nervi, del gruppo consiliare “Cairo in Comune”, chiedono “l’audizione in consiglio comunale dell’assessore regionale alla sanità Angelo Gratarola”.

“La concomitanza di due casi di emergenza verificatasi ieri e l’esito purtroppo tragico ha ancora una volta dimostrato la necessità di una seconda automedica in Val Bormida, come ribadiamo ormai da anni, – hanno spiegato. – Non smetteremo mai di chiedere un servizio sanitario all’altezza delle esigenze della nostra valle, che nonostante la professionalità di tutti gli operatori che ogni giorno lavorano con abnegazione, presenta gravi lacune, anche alla luce delle difficoltà di collegamento con gli ospedali di Savona e Pietra Ligure sia per la lontananza, sia per la situazione critica delle strade, sia per le condizioni climatiche a volte avverse”.

Per questo è stata anche protocollata una mozione per “impegnare il sindaco Lambertini a chiedere alla Regione l’introduzione di una seconda automedica e la riattivazione per 24 ore del Punto di Primo Intervento, augurandoci che tutto il consiglio comunale di Cairo voti in modo favorevole e che tutti i consigli comunali della valle approvino un atto analogo”.

“Dobbiamo essere uniti per ottenere un servizio sanitario più efficiente e dire basta ai continui tagli. Esprimiamo la nostra vicinanza alle famiglie delle due persone decedute”, hanno concluso Ferrari e Nervi.