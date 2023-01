Canoni demaniali, mazzata per le associazioni: “Ridurre le tariffe”

Liguria. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno, sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la giunta a porre urgentemente in essere in Conferenza delle Regioni e in Conferenza Sato-Regioni iniziative finalizzate a rimodulare al ribasso, in maniera significativa, l’aumento a 3.377,50 euro del canone dovuto quale corrispettivo per utilizzare aree e pertinenze demaniali marittime da parte di associazioni senza scopo di lucro.

“L’aumento esponenziale dei canoni dovuti dalle associazioni senza scopo di lucro, tra cui quelle di pesca sportiva e ricreativa, rischia di mettere in gravissima difficoltà queste realtà, che costituiscono anche per la Liguria un importante patrimonio e presidio sociale, da tutelare e preservare, anche in ragione della custodia delle tradizioni locali che esse garantiscono e promuovono”, dichiara il consigliere Muzio (FI).

“Ricordo – prosegue il consigliere – che fino al 2020 il canone demaniale pagato dalle associazioni senza scopo di lucro era inferiore a 500 euro, mentre già nel 2022 abbiamo assistito al rialzo di tale cifra a 2.500 euro, per passare infine all’ulteriore aumento a 3.377,50 euro previsto dal decreto ministeriale del 30 dicembre scorso”.

“E’ un autentico salasso, che molte di queste associazioni non riusciranno a sostenere, con tutte le conseguenze negative del caso. L’eventuale chiusura di queste realtà associative sarebbe una perdita pesantissima per la nostra regione, anche perché esse svolgono un’importantissima funzione di presidio e cura del territorio e delle nostre spiagge”, sottolinea ancora il capogruppo di Forza Italia.

“Credo perciò che sia necessario agire con urgenza per chiedere al Governo di mettere in campo un intervento ad hoc che preveda, per il 2023, un’adeguata riduzione dei canoni per tutte le associazioni che non traggono profitto dall’utilizzo degli spazi demaniali. La sottoscrizione da parte di tutti i capigruppo e il voto unanime in aula al mio ordine del giorno, di cui ringrazio i colleghi, è un segnale importante di quanto tale problema sia sentito da tutte le forze politiche”, conclude Muzio.